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Под Гомелем обнаружены останки 18 погибших времен Великой Отечественной войны

10 июля 2018 07:39
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Новости Беларуси. Сейчас на месте полевых работ в деревне Новые Коноплицы Рогачевского района работают офицеры 52-го поискового батальона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Гомелем обнаружены останки 18 погибших времен Великой Отечественной войны-1

Среди раскопок военнослужащие обнаружили и медаль «За Отвагу». По номеру награды специалисты смогут установить личность погибшего. В настоящее время поисковые работы продолжаются.

Под Гомелем обнаружены останки 18 погибших времен Великой Отечественной войны-4

Под Гомелем обнаружены останки 18 погибших времен Великой Отечественной войны-6

 

# Перезахоронение останков # общество # Фотофакт

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