Под Гомелем обнаружены останки 18 погибших времен Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. Сейчас на месте полевых работ в деревне Новые Коноплицы Рогачевского района работают офицеры 52-го поискового батальона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сейчас на месте полевых работ в деревне Новые Коноплицы Рогачевского района работают офицеры 52-го поискового батальона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди раскопок военнослужащие обнаружили и медаль «За Отвагу». По номеру награды специалисты смогут установить личность погибшего. В настоящее время поисковые работы продолжаются.