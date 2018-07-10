Мост через реку Можа соорудил сам за 12 дней: зачем нужны старейшины в деревнях?

Думаю каждый из нас узнал Федоса Ходоса из «Белых Рос». В фильме герой был мудрым, светлым и настоящим. Его реальный прототип я нашла в деревне Старый Сокол Крупского района. Хочу познакомить и вас с Виктором Павловичем Вороновичем.

Виктор Воронович, старейшина:

Родился здесь, вырос здесь. В школу пошел, была школа здесь, даже при деревушке проработал. Ушел на пенсию и приостановился здесь.

Виктор Павлович – старейшина деревни. Уже много лет он оказывается инициатором добрых дел, сам участвует в них и является примером для односельчан. Валентина Дудко:

Началось все с того, что у нас были старые дома запущенные. И при въезде в деревню, как раз вы видели такой крест поклонный. На том месте был храм. А напротив был запущенный дом. Настало время наводить порядок. Вот, Виктор Павлович организовал, собрал людей.

Это самое малое из всего того, что делал и продолжает делать для родной деревни мужчина. Например, вот этот мост через реку Можа, Виктор Воронович соорудил сам за каких-то двенадцать дней.

Но мы отправились на звуки крынички, которую, кстати говоря, облагородил, опять же, Виктор Павлович. Виктор Воронович:

Начали потихоньку, раскопали, посмотрели, вода отличная, ну и они начали работать. Что могли, то сделали как надо. Обложили деревом, чтобы с полей вода не шла. Приезжают, благодарности пишут. Будем стараться, пока живы и здоровы.

Виктора Павловича можно назвать настоящим хозяином этих мест. Возвращаемся в деревню, где нашего героя ждут дела. Несмотря на почтенный возраст, Виктор Павлович ловко натачивает косу. На подворье чисто и аккуратно.

Но помимо домашних дел, старейшина проводит работу более крупного масштаба. Какую? Отправляемся в соседнюю деревню Денисовичи, чтобы узнать. Анатолий Радченко:

В годы ВОВ сражения велись не только на земле, но и в небе. И вот на территории Крупского района было сбито не менее двадцати самолетов.

Анатолий Радченко уже более десятка лет занимается поиском имен погибших летчиков и увековечиванием их памяти. Анатолий Радченко:

На месте падения самолетов в 2015 году мы поставили памятные знаки-камни с надписями, и в этом году установили такой же памятный знак, немножко другой конструкции, возле деревни Старый Сокол вместе с Вороновичем Виктором Павловичем.