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Что говорит Азарёнок после нападения и будет ли дальше выходить «Орден Иуды»?

04 июля 2021 16:40
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Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» на СТВ Григорий Азаренок.

Что говорит Азарёнок после нападения и будет ли дальше выходить «Орден Иуды»?-1

Евгений Поболовец, ведущий:
Григорий, приветствую. Рад видеть тебя в полном здравии. По этому видео у меня вопросов нет, все и так понятно и очевидно. Хотел бы спросить про твое состояние. Как ты себя сейчас ощущаешь после всех этих событий?

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Что говорит Азарёнок после нападения и будет ли дальше выходить «Орден Иуды»?-4

Григорий Азаренок, СТВ:
Женя, здравствуй, спасибо большое. Отмечу, что задача была запугать всех сторонников Президента, заставить замолчать журналистов, телеведущих, радиоведущих, всех. Но мы знаем, что это вы, змагары, сначала поете про «воин света и бобра», а потом жуете сопли, плачете, извиняетесь, просите отпустить домой к мамке. Сторонников Президента вам не запугать никогда, потому что мы знаем, что за нами правда. И ваши эти грязные методы не работают от слова совсем.

Что говорит Азарёнок после нападения и будет ли дальше выходить «Орден Иуды»?-7

Евгений Поболовец:
Я правильно понимаю, что твое поведение в дальнейшем никак не изменится и продолжат выходить в эфир все твои рубрики в том же объеме, как было до этого момента?

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Что говорит Азарёнок после нападения и будет ли дальше выходить «Орден Иуды»?-10

Григорий Азаренок:
Они настолько тупые, что они как всегда добились обратного эффекта. Теперь рубрики будут еще злее, еще ярче, потому что уже даже что-то человеческое в них находить очень сложно. Как правильно сказал Президент, если кто-то еще до сих пор не одумался после всего, что было сказано и показано, это уже просто сумасшедшие и откровенный враг нашего народа и нашего государства. 

# Нападение # общество # Евгений Поболовец # Григорий Азарёнок # Александр Лукашенко # Фотофакт

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