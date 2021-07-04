Что говорит Азарёнок после нападения и будет ли дальше выходить «Орден Иуды»?

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» на СТВ Григорий Азаренок.

Евгений Поболовец, ведущий:

Григорий, приветствую. Рад видеть тебя в полном здравии. По этому видео у меня вопросов нет, все и так понятно и очевидно. Хотел бы спросить про твое состояние. Как ты себя сейчас ощущаешь после всех этих событий? «Долго вы его не увидите в телепередачах». Кадры нападения на Григория Азаренка

Григорий Азаренок, СТВ:

Женя, здравствуй, спасибо большое. Отмечу, что задача была запугать всех сторонников Президента, заставить замолчать журналистов, телеведущих, радиоведущих, всех. Но мы знаем, что это вы, змагары, сначала поете про «воин света и бобра», а потом жуете сопли, плачете, извиняетесь, просите отпустить домой к мамке. Сторонников Президента вам не запугать никогда, потому что мы знаем, что за нами правда. И ваши эти грязные методы не работают от слова совсем.

Евгений Поболовец:

Я правильно понимаю, что твое поведение в дальнейшем никак не изменится и продолжат выходить в эфир все твои рубрики в том же объеме, как было до этого момента? Александр Лукашенко о покушении на Григория Азаренка: он первым с бандюгой, который шел на него, начал драку