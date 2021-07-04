Что говорит Азарёнок после нападения и будет ли дальше выходить «Орден Иуды»?

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» на СТВ Григорий Азаренок.
Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» на СТВ Григорий Азаренок.
Евгений Поболовец, ведущий:
Григорий, приветствую. Рад видеть тебя в полном здравии. По этому видео у меня вопросов нет, все и так понятно и очевидно. Хотел бы спросить про твое состояние. Как ты себя сейчас ощущаешь после всех этих событий?
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Григорий Азаренок, СТВ:
Женя, здравствуй, спасибо большое. Отмечу, что задача была запугать всех сторонников Президента, заставить замолчать журналистов, телеведущих, радиоведущих, всех. Но мы знаем, что это вы, змагары, сначала поете про «воин света и бобра», а потом жуете сопли, плачете, извиняетесь, просите отпустить домой к мамке. Сторонников Президента вам не запугать никогда, потому что мы знаем, что за нами правда. И ваши эти грязные методы не работают от слова совсем.
Евгений Поболовец:
Я правильно понимаю, что твое поведение в дальнейшем никак не изменится и продолжат выходить в эфир все твои рубрики в том же объеме, как было до этого момента?
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Григорий Азаренок:
Они настолько тупые, что они как всегда добились обратного эффекта. Теперь рубрики будут еще злее, еще ярче, потому что уже даже что-то человеческое в них находить очень сложно. Как правильно сказал Президент, если кто-то еще до сих пор не одумался после всего, что было сказано и показано, это уже просто сумасшедшие и откровенный враг нашего народа и нашего государства.