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«Псевдокультура, ведущая к нарушению закона». Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ЧВК «Редан»

02 марта 2023 18:16
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Новости Беларуси. По факту организации и проведения несанкционированных массовых акций с участием несовершеннолетних Генеральной прокуратурой Беларуси возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правоохранители ведут работу по устранению новой зарубежной субкультуры, которая оказывает пагубное влияние на нашу молодежь.

«Псевдокультура, ведущая к нарушению закона». Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ЧВК «Редан»-1

В соцсетях и мессенджерах появились чаты, администраторы которых призывают подростков собираться большими группами в общественных местах, устраивать драки и беспорядки. Правоохранители уже пресекли несколько попыток провести несанкционированные мероприятия в торговых центрах. Однако факты незаконных собраний были зафиксированы в Гомеле и Минске. Лица, причастные к созданию групп деструктивной направленности, устанавливаются.

«Псевдокультура, ведущая к нарушению закона». Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ЧВК «Редан»-4

Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:
28 февраля и 1 марта в отдельных городах республики состоялись несанкционированные массовые мероприятия с участием несовершеннолетних под эгидой неформального молодежного объединения. Незамедлительно правоохранительные органы отреагировали на противоправные действия. Возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле прокуратуры, ряд лиц привлечен к административной ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Обращаем внимание детей и их родителей на распространение в молодежной среде псевдокультуры, ведущей к нарушению закона. Необходимо знать, что любое противоправное действие будет оперативно пресечено. Оно получит принципиальную оценку, в том числе уголовно-правовую.

«Псевдокультура, ведущая к нарушению закона». Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ЧВК «Редан»-7

Контроль за обеспечением правопорядка в общественных местах будет усилен. Также Генпрокуратура дала поручение активизировать профилактическую работу среди школьников.

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# Милиция Беларуси # общество # Анжелика Курчак # Фотофакт

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