«Псевдокультура, ведущая к нарушению закона». Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ЧВК «Редан»

Новости Беларуси. По факту организации и проведения несанкционированных массовых акций с участием несовершеннолетних Генеральной прокуратурой Беларуси возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правоохранители ведут работу по устранению новой зарубежной субкультуры, которая оказывает пагубное влияние на нашу молодежь.

В соцсетях и мессенджерах появились чаты, администраторы которых призывают подростков собираться большими группами в общественных местах, устраивать драки и беспорядки. Правоохранители уже пресекли несколько попыток провести несанкционированные мероприятия в торговых центрах. Однако факты незаконных собраний были зафиксированы в Гомеле и Минске. Лица, причастные к созданию групп деструктивной направленности, устанавливаются.

Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:

28 февраля и 1 марта в отдельных городах республики состоялись несанкционированные массовые мероприятия с участием несовершеннолетних под эгидой неформального молодежного объединения. Незамедлительно правоохранительные органы отреагировали на противоправные действия. Возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле прокуратуры, ряд лиц привлечен к административной ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Обращаем внимание детей и их родителей на распространение в молодежной среде псевдокультуры, ведущей к нарушению закона. Необходимо знать, что любое противоправное действие будет оперативно пресечено. Оно получит принципиальную оценку, в том числе уголовно-правовую.