Роботы-сварщики, упаковщики и даже пианисты. Как белорусские разработки внедряют в промышленность?

Новости Беларуси. Автоматизация производства белорусскими роботами и софтом. Когда западные санкции оставили без техобслуживания наши предприятия, на первый план вышли местные разработчики, которые готовы закрыть нишу на рынке и создавать умные машины для промышленности в разы дешевле и без потери качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До чего дошел прогресс – материал Анны Корольчук.

На выставке «Беларусь интеллектуальная» этот робот произвел настоящий фурор. Однако он умеет не только играть на пианино, а решать реальные промышленные задачи. Резиденты гомельского технопарка могут автоматизировать любое производство. Сейчас, к примеру, разрабатывают проект для сети аптек, где робот будет сортировать и развозить лекарства на складе. Похожий заказ выполнили для производителя упаковки. Машину запрограммировали таким образом, чтобы если не заменить, то серьезно освободить руки сотрудников. Робот может ориентироваться в пространстве, переносить рулоны, определять их вес, высоту и диаметр.

Анна Корольчук, корреспондент:

Быстрые, точные, выносливые, работают круглосуточно и в невыносимых для человека условиях. К примеру, робот может переносить детали температурой в 1 000 °C в литейных цехах или выполнять операции без освещения. Умные помощники сокращают затраты и количество брака, а выпуск продукции увеличивается в разы. Потенциал для белорусской промышленности огромный.

Дмитрий Юдин, директор IT-компании:

Мы сделали уже много решений: и сварку, и окраску, и паллетирование, и обслуживание конвейерных линий. То есть достаточно большой спектр задач может быть сегодня решен посредством промышленного робота. Одно только с чем достаточно часто сталкиваемся – это недоверие заказчика, клиента к белорусскому продукту. И тут мы сделали очень большую работу, чтобы это недоверие сломать. Только в Гомеле за 2022 год компания воплотила в жизнь восемь проектов. Роботы-сварщики работают в цехах производителей сельхозтехники и электротехнического оборудования.

Андрей Щербин, заместитель директора предприятия по выпуску электротехнического оборудования:

Был горький опыт работы с зарубежными поставщиками: как с европейскими, так и с китайскими. Поэтому мы очень этим делом наелись. Очень удобно работать с ребятами, которые рядом, всегда по первому зову приезжают, помогают и готовы в дальнейшем сопровождать эту продукцию. Мы уходим от вредного производства, тем самым ускоряем процесс изготовления продукции.

Еще один стартап из Гомеля – разработка первого в Беларуси дельта-робота, который может заменить трех упаковщиков. Устройство стоит около 25 тысяч рублей, что намного дешевле импортных аналогов.

Наталья Яцына, менеджер проектов IT-компании:

Мы создали модель промышленного дельта-робота, который используется в процессах упаковки, сортировки, фасовки. Этот робот очень мобильный, и что его отличает от других видов промышленных роботов – это высокая скорость. У него скорость может достигать до 150 циклов в минуту, такую скорость быструю вам не обеспечит ни один промышленный робот.