Минские клады: от монет II-V веков до иезуитских сокровищ

4 августа 1988 года в столице был найден один из самых интересных и довольно крупных кладов. На пересечении улиц Володарского и Городской вал в этот день прокладывали трубопровод. В полдень работа шла полным ходом. Однако машины пришлось остановить – экскаватор достал мешок, из которого посыпалось серебро.

Валентина Короткина, экскурсовод:

А вакол сабралася вельмі шмат зевак, якім таксама было цікава. Кажуць, што экскаватаршчык нават баяўся, што за некалькі хвілін гэта ўсё будзе расхапана. І выратавала тое, што на абед ішоў міліцэйскі патруль. Усе былі ў форме, проста ачапілі тэрыторую будоўлі. І таму ўсё, што было знойдзена ў гэтым скарбе, было із’ята.

Клад был передан в фонд Государственного музея БССР. И вот, спустя долгое время, ценности впервые полностью выставлены в Национальном историческом музее.

Минчане могут увидеть 547 предметов из драгоценного металла весом 13 килограммов. Предметы клада относятся к различным эпохам: от конца XVII до начала XX веков. Самая старинная здесь – шведская кружка, на которой размещен медальон в честь короля Карла Х Густава.

Дарья Строганова, научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:

Также, например, в клад входит шкатулка XVIII века, подаренная грузинской княжне Екатерине, дочке известного грузинского поэта Александра Чавчавадзе. В этом кладе представлены и блюда декоративные XVIII века, немецкие и польские. Четыре подсвечника, изготовленные мастером Борахом Топазом в 1873 году. Это один из известнейших минских мастеров, изделия которого находятся в лучших российских музеях.

Кому мог принадлежать минский клад, точно установить не удалось. Однако многие историки склоняются к тому, что на месте находки располагался ломбард, и серебро спрятал ростовщик.

Богата на подземные драгоценности оказалась Немига. В 1926 году здесь велись строительные работы: знаменитую реку заключали в коллектор. Тогда из-под земли достали пять килограммов драгоценных монет. Однако в то время за находками в городе никто не следил. До музея дошло немного.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Вялікі рэзанас быў: 5 кг срэбра і некалькі залатых манет у вялікай бляшанай скрыні знайшлі будаўнікі. Усё гэта было разабрана, медныя манеты распрададзены, а 85 соледаў, якім не знайшлося чамусьці прымянення ў мінскіх перакупшчыкаў, былі прынесены ў музей.

В этом же году на берегу Свислочи был найден еще один клад. Тогда один из минчан пришел сюда ловить рыбу, но сначала решил накопать червей. Стоило ему лишь опустить лопату на глубину буквально 20 сантиметров, как из-под земли он достал не червяка, а несколько драгоценных монет.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Прычым гэта былі вельмі незвычайныя манеты. Манеты, якія выкарыстоўвалія ўсходнеазаітскімі гандлярамі ў II-V стагоддзях нашай эры. Гэта былі манеты, выбітыя пры Кімірыйскім цары ў гэты перыяд.

Кроме реальных кладов в столице есть и легендарные. Один из самых загадочных – сокровища иезуитов. Долгое время именно этот орден являлся самым богатым. В конце XVII века был возведен целый иезуитский комплекс. В одной части находилась больница и аптека, а во второй – гимназия. Тогда светского образования и системы здравоохранения еще не существовало. Потому все шли к иезуитам, а в благодарность за помощь им щедро платили.

Валентина Короткина, экскурсовод:

У 1706 годзе ў Менску кватаруе армія шведскага караля Карла XII. Ідзе вайна са шведамі, Паўночная, руска-шведская. І то рускія, то шведскія войскі кватаруюць у горадзе. І ў той час, калі сюда прыходзяць шведы, у Мінску здараецца эпідэмія чумы. Да іезуітаў ішлі лячыцца ў шпіталь, бо гэта былі самыя лепшыя лекары, як на той момант лічылася. Многія манахі-іезуіты самі заражаліся ад цяжкахворых і гінулі ад гэтай хваробы. Кажуць, што тады колькасць манахаў у кляштары зменшылася ў разы. І большасць мінчукоў і шляхты з навакольных вёсак неслі іезуітам вялікія ахвяраванні.

После чумы монахи решили спрятать свои богатства и закопали их в монастыре. С тех пор и ходит легенда о существовании иезуитских сокровищ, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Еще один легендарный клад можно было бы считать выдумкой, если бы не реальное подтверждение.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Калісьці тут былі могілкі, на якіх было пахавана шмат мінчукоў, у тым ліку і знатны ваяр – адзін з лепшых воінаў першага мінскага князя Глеба Усяслававіча. Прозвішча яго Сокал, а імя – Сенька. І нібыта не только сваёй добрай воінскай службай праславіўся гэты дружынік, але і рабункам. Назбіраў ён шмат золата, срэбра, меў багаты клад. З ім недзе ў навакольных балотах і загінуў. Камароўскія балоты асушалі. Тут, на ускраінку Мінска, узводзілася геадызічная станцыя. І падчас будоўлі былі знойдзены ўнікальныя манеты.