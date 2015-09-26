От Ратуши до Национальной библиотеки. Какое здание минчане считают главным символом столицы?

Минчане:
Дворец Республики.
«Ворота» на вокзале.
Дворец Независимости.
Наверное, Кафедральный собор.
Библиотека на Востоке.
Одна в мире такая, в Европе. Нестандартная, интересная, красивая.
Я считаю, Оперный театр – у нас предмет гордости.
Театр Янки Купалы, спортивная арена, библиотека, Дом Правительства. Очень много. Даже Ратуша.
Ратуша. Потому что это в какой-то мере наша потерянная и восстановленная история. То же самое, что с нами сейчас происходит: восстановление государственности, укрепление, выход на новый уровень.
Я считаю, что это Национальная библиотека.
Потому что она такая красивая, необычная. Больше нет такой. Я не видела, по крайней мере.
Несмотря на архитектурное разнообразие столицы, у большинства минчан родной город ассоциируется с «алмазом знаний» – Национальной библиотекой, которая в мировом рейтинге самых необычных архитектурных строений занимает 24 место, далеко опережая такие уникальные здания, как казино Лас-Вегаса, Национальный стадион Пекина и знаменитую башню «Барселона».
Национальная библиотека достойна рекорда Книги Гиннесса как самый большой в мире строительный объем в форме ромбокубооктаэдра. Кстати, здание рассчитано на 500 лет. Но создатели библиотеки обещают ему благополучное тысячелетнее существование, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.