От Ратуши до Национальной библиотеки. Какое здание минчане считают главным символом столицы?

Минчане:

Дворец Республики.

«Ворота» на вокзале.

Дворец Независимости.

Наверное, Кафедральный собор.

Библиотека на Востоке.

Одна в мире такая, в Европе. Нестандартная, интересная, красивая.

Я считаю, Оперный театр – у нас предмет гордости.

Театр Янки Купалы, спортивная арена, библиотека, Дом Правительства. Очень много. Даже Ратуша.

Ратуша. Потому что это в какой-то мере наша потерянная и восстановленная история. То же самое, что с нами сейчас происходит: восстановление государственности, укрепление, выход на новый уровень.

Я считаю, что это Национальная библиотека.

Потому что она такая красивая, необычная. Больше нет такой. Я не видела, по крайней мере.

Несмотря на архитектурное разнообразие столицы, у большинства минчан родной город ассоциируется с «алмазом знаний» – Национальной библиотекой, которая в мировом рейтинге самых необычных архитектурных строений занимает 24 место, далеко опережая такие уникальные здания, как казино Лас-Вегаса, Национальный стадион Пекина и знаменитую башню «Барселона».

Национальная библиотека достойна рекорда Книги Гиннесса как самый большой в мире строительный объем в форме ромбокубооктаэдра. Кстати, здание рассчитано на 500 лет. Но создатели библиотеки обещают ему благополучное тысячелетнее существование, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.