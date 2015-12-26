Прямые телефонные линии: В Добрушком районе за 2015 год приняли 121 обращение от граждан

Новости Беларуси. И тема добрых дел, но уже в несколько ином ракурсе. Вот уже не одну субботу подряд представителям местной вертикали власти приходится решать проблемы белорусов. Телефонные линии и в этот раз связали обе стороны. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ, который дежурил 26 декабря в Добрушском районе, утверждает, что последняя в уходящем году «приёмная суббота» выдалась для местных чиновников на редкость спокойной.

Ольге Анатольевне повезло – по графику работы прямых линий ей выпало услышать последние в этом году просьбы жителей Добрушского района. То ли в праздничной суете не до коммунальных проблем, то ли за год активной работы прямых линий тех самых проблем поубавилось, но за всё утро зампреду исполкома позвонили всего три человека.

Ольга Селезнёва, заместитель председателя Добрушского райисполкома:

Основная тематика звонков – ремонт, приведение в порядок, благоустройство городских дорог. Всего за 2015 год руководством районного исполнительного комитета было проведено 49 прямых телефонных линий, в ходе которых поступило 121 обращение от граждан.

Без внимания не осталось ни одно из обращений. В Добруше ремонтировали дороги, засыпали лужи, благоустраивали дворы, делали ремонты и даже завозили пенсионерам сено. А на прошлой неделе, например, остановили проливные дожди и ветра в одном из подъездов города.

Наталья Трегубова, жительница Добруша:

Выход на чердак и на крышу – не было дверей. Окно тоже не было застеклено. Поэтому дождь, ветер, снег – все осадки напрямую сюда попадали. И, конечно, это сразу отражалось на температуре в квартире. В течение 40 минут после звонка уже приехали и здесь начались работы.

Как показывает практика, решение значительной части проблем, с которыми обращались граждане на прямые линии в этом году, под силу местным властям. Но есть и такие, где без поддержки областного бюджета не обойтись.

Александр Добриян, СТВ:

А вот пример проблемы стоимостью в сотни миллионов белорусских рублей. После обращения на прямую линию облисполкома в Гомельском районе построили новую линию электропередач. Она обеспечила бесперебойное электроснабжение крупного массива дачных посёлков. Теперь все те, кто планируют встретить новый 2016-й год вдали от городской суеты, могут рассчитывать на то, что праздники пройдут при полной иллюминации и с включённым телевизором.

Артём Мельников житель деревни Скиток:

Серьёзные перебои были. Напряжение маленькое, его вообще на всю деревню не хватало. Когда дачники приезжали, полить вообще было не возможно.