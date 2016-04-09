«Это наша природа, это наша земля» - белорусы присоединились к Международной акции по уборке городов

Новости Беларуси. «Сделаем!» — именно так 9 апреля сказали студенты, волонтеры, представители профильных ведомств и присоединились к Международной акции по уборке.

В центр внимания всех небезразличных попали многие места города. В том числе и территории вблизи водоемов. Так, пляж возле озера в деревне Сенница уже сегодня начали готовить к предстоящему сезону.

К субботнику присоединились десятки человек. Приехали и представители Министерств жилищно-коммунального хозяйства, а также природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Одна из главных задач подобной акции — соблюдение чистоты в лесопарковых зонах и организация специальных контейнеров в местах наибольшего скопления мусора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ия Малкина, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Это такое своеобразный старт тому большому процессу, который будет проходить практически весь апрель. Реки тоже представляют для нас большую проблему. Мы видим, что кроме естественных процессов, которые происходят в природе, большое количество и мусора остается после зимы.

Олег Поскробко, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Сегодня вот совместно решили показать, что это наша природа, это наша земля, на которой мы должны вместе работать и создавать условия обитания, быт и для досуга, и для работы.

А сотрудники Министерства иностранных дел решили озеленить город. Они сменили привычные деловые костюмы на рабочую одежду и вооружились лопатами. Ведь в эту субботу вместо решения внешнеполитических задач перед ними стоят совершенно другие цели. Сегодня в лесопарковой зоне в рамках акции «Недели леса» они сажали деревья.

Евгений Шестаков, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Это прекрасная возможность и подышать свежим воздухом, и поработать физически, и принести определенную пользу, засадив вот такой вот вырубленный ранее большой кусок лесного массива свежими саженцами сосны и лиственных деревьев.