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Последний день проекта «Неделя леса»: в этом году она проходит в честь 30-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС

09 апреля 2016 13:33
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Новости Беларуси. 9 апреля – последний день проекта «Неделя леса». В этом году ее посвятили 30-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Добровольцы высаживают деревья в честь участников ликвидации последствий катастрофы. Участие в мероприятии традиционно принимают люди разных профессий и возрастов - школьники, студенты, представители госорганов и общественных объединений.

Присоединилось к акции и сотрудники МВД. Милиционеры помогли навести порядок в лесу и высадили несколько гектаров сосен и елей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Дерево

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