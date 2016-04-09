Последний день проекта «Неделя леса»: в этом году она проходит в честь 30-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС

Новости Беларуси. 9 апреля – последний день проекта «Неделя леса». В этом году ее посвятили 30-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Добровольцы высаживают деревья в честь участников ликвидации последствий катастрофы. Участие в мероприятии традиционно принимают люди разных профессий и возрастов - школьники, студенты, представители госорганов и общественных объединений.

Присоединилось к акции и сотрудники МВД. Милиционеры помогли навести порядок в лесу и высадили несколько гектаров сосен и елей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.