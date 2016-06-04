В Минске открылся павильон «Космос» с выставкой уникальных экспонатов: аппарат корабля «Союз», костюмы экипажа МКС, скафандры

Новости Беларуси. Реальные факты, экспонаты и легенды. В минском аэроклубе открылся павильон «Космос». Здесь представлены уникальные экспонаты: спускаемый аппарат корабля «Союз», костюмы экипажа МКС, космические скафандры. Причем, многие из представленных вещей летчики передали лично.

На открытии побывали знаменитые белорусские покорители космоса: Петр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий. А авиационно-спортивное шоу привлекло сотни зрителей. Почетные гости с удовольствием общались с гостями праздника и поделились мыслями о будущем белорусской космонавтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Коваленок, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза:

На общем нашем национальном белорусском собрании кто-то из инициаторов нашего мероприятия выступит с предложением, чтобы Республика Беларусь приняла и дальнейшее участие в подготовке своих космонавтов, белорусских.

Петр Климук, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза:

Для Беларуси очень важно. Потому что Беларусь космической страной стала. Спутник дистанционного зондирования сейчас летает, спутник связи белорусский летает. И три космонавта Беларуси. Это тоже немаловажно.