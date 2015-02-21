Прямые линии: представители областной и региональной власти Беларуси ответили на вопросы жителей страны

Новости Беларуси. Вопрос по адресу. Практика телефонного общения жителей Беларуси с руководством областей и регионов набирает обороты. Возможность передать просьбу напрямую помогает быстрее реагировать на затянувшиеся проблемы. В перечне актуальных тем традиционно: сфера жилищно-коммунального хозяйства и строительство, дошкольное образование и ситуация на рынке труда.

В отличие от раскаленного от звонков телефона в Витебском облисполкоме, на районах достаточно тихо. Хотя большинство вопросов, поступающих руководителям областного масштаба, можно и нужно решать именно на уровне местной власти. Например, в приграничном городском поселке Лиозно заместитель председателя райисполкома Вячеслав Черноусов за три часа побеседовал всего с пятью местными жителями. Такую ситуацию руководитель объясняет тем, что проблемы здесь готовы выслушать и решить не только в субботу.

Вячеслав Черноусов, заместитель председателя Лиозненского райисполкома:

Единственное, что, наверное, нас отличает от других районов, это то, что у нас большое движение транспорта через нашу территорию, конечно же, это вопросы страхования, это вопросы уплаты платежей различных. Эти вопросы мы, конечно, стараемся оперативно решать, как бы не было это иногда и сложно.

В Гродненской области звонков было не меньше, чем в остальных регионах. Насущные темы для население — жилищный вопрос и ситуация на рынке труда. Чиновники заверили, что без внимания не останется ни одно сообщение.

Жители же Гомельского района сосредоточили своё внимание на дачной теме. Почти 90 процентов звонков, так или иначе, были связаны с загородной жизнью гомельчан.

Алексей Мохарев, заместитель председателя Гомельского райисполкома:

Район имеет свою специфику. Есть на сегодняшний день проблемы, которые решаются не за один день. Люди беспокоятся за перспективы своих земельных участков, дачных домиков. Такие звонки есть, вопросы на контроле у соответствующих служб. Но решить их за один день, как порой хочется человеку, невозможно.

Среди таких непростых вопросов судьба непризнанного садоводческого товариществ. Яблоком раздора стала полоска земли в 13 гектаров вдоль границы областного центра. 112 человек на протяжении десятилетия пытаются узаконить свои права на землю. Пока безрезультатно.

Галина Кравец бывший председатель садового товарищества:

Один ответ: вы самовольщики. Но этого никто не доказал, потому что государственные правоохранительные органы никогда не занимались этим вопросом. Хоть люди за 20 лет периодически к ним обращались, чтобы как-то решить эту проблему.

В кабинете заместителя председателя Столбцовского райисполкома Александра Цывалко, первые телефонные звонки раздались ещё до начала прямой линии. Людям не терпелось узнать, почему ремонт системы сточных вод, так и не удалось довести до конца. А Зоя Лунёва в этот раз звонить на горячую линию не стала. И не потому, что может услышать совсем не многообещающий ответ. Пенсионерка благодарна местным властям за понимание и честное отношение к работе. Ветхий сарай с соседской территории убрали. Границы её земельного участка восстановили. И всё по справедливости.

Зоя Лунева:

К решению моих проблем местные органы подошли не только с точки зрения закона, но и с человеческой позиции.

Деревня Костори расположена буквально в нескольких метрах от белорусско-польской границы. Зато от ближайшей автобусной остановки она отдалена почти на три километра. Транспорт останавливается только в соседней деревне.

Валентина Кривецкая:

Деревня небольшая, людей будто бы немного, в основном жители пожилого возраста. И у кого нет машины, попробуй дойти до Величковичей — 2,5 км. Особенно зимой, когда снегом занесет.

Валентина Васильевна на прямую линию Каменецкого райисполкома обратилась от имени всех сельчан. Говорит, у местных властей попросили «удлинить» маршрут автобуса хотя бы до ближайшего перекрестка.

Иван Будкевич, заместитель председателя Каменецкого райисполкома:

Это обращение всесторонне изучится. Может быть, не все четыре рейса, которые идут в деревню Величковичи, будут рассмотрены. Может быть, 2 из них попробуем решить, что бы они ходили таким образом, как предложила Валентина Васильевна. Остальные два рейса будут идти прежним маршрутом.

Евгений Лыщик несколько лет искал место захоронения своего деда, погибшего на фронтах Великой Отечественной. Когда бумаги, наконец, нашлись — обратился в райисполком с просьбой увековечить память на мемориальной плите, где выбиты имена всех погибших на войне односельчан. Говорит, особенно ценно найти забытого героя в год 70-летия Победы.

Евгений Лыщик:

Наконец-то восторжествовала справедливость. Жалко, конечно, что родители не дожили и этого не увидели .

Новые доказательства эффективности прямых телефонных линий получены. Все обращения услышаны. И сделан важный шаг к решению многих проблем. Через неделю диалог власти и общества продолжится. Подобный формат общения будет сохранен и весной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.