Минский городской Совет депутатов 27-го созыва: что сделано за год работы?

Новости Беларуси. В марте 2014 года прошли выборы в местные советы депутатов. Новый 27-ой созыв и 57 человек – все они готовы помогать и решать вопросы минчан. С чем уже успели разобраться народные избранники, а над чем еще предстоит поработать?

Съемочная группа СТВ увидела, что вопросы, проблемы, которые возникают, в итоге решаются. Но наверняка есть и такие моменты, с которыми придется разбираться ни один год? И люди продолжают жаловаться... Как такие ситуации разрешаются?

На вопросы ведущей программы «Большой город» на СТВ отвечает Василий Панасюк, председатель Минского городского Совета депутатов.