Прямой эфир

Минский городской Совет депутатов 27-го созыва: что сделано за год работы?

21 февраля 2015 16:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В марте 2014 года прошли выборы в местные советы депутатов. Новый 27-ой созыв и 57 человек – все они готовы помогать и решать вопросы минчан. С чем уже успели разобраться народные избранники, а над чем еще предстоит поработать?

Съемочная группа СТВ увидела, что вопросы, проблемы, которые возникают, в итоге решаются. Но наверняка есть и такие моменты, с которыми придется разбираться ни один год? И люди продолжают жаловаться... Как такие ситуации разрешаются?

На вопросы ведущей программы «Большой город» на СТВ отвечает Василий Панасюк, председатель Минского городского Совета депутатов.

# общество # Прием граждан # Василий Панасюк

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси отмечают Масленицу — гуляния проходят по всей стране
21 февраля 2015 12:45

В Беларуси отмечают Масленицу — гуляния проходят по всей стране

Улица Володарского в Минске – музей под открытым небом: от Пищаловского замка до хоральной синагоги и доходных домов
21 февраля 2015 11:15

Улица Володарского в Минске – музей под открытым небом: от Пищаловского замка до хоральной синагоги и доходных домов

Будущее поселка Восточный в Минске: 6 новостроек, многоуровневый паркинг, детский сад, поликлиника, торговый центр и метро
21 февраля 2015 11:15

Будущее поселка Восточный в Минске: 6 новостроек, многоуровневый паркинг, детский сад, поликлиника, торговый центр и метро