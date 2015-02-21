Улица Володарского в Минске – музей под открытым небом: от Пищаловского замка до хоральной синагоги и доходных домов

Небольшая улица Володарского в самом центре города – настоящий музей архитектуры. Она поднимается в гору со стороны Городского вала и спускается к улице Кирова. Импозантные дома родом из XIX века и краснокирпичный стиль здесь переплетаются со сталинским барокко.

Улица начала застраиваться с середины XIX века и за свою жизнь сменила несколько имен. Называлась Лошицкой, так как из центра вела в Лошицкую усадьбу. В 1825 году, когда на улице был построен Пищаловский замок, улица стала называться Тюремной.

Богатый помещик Пищалло воплотил в этом здании черты белорусского готического замка. Трехэтажное строение украшают по углам массивные круглые башни, в которых прорезаны окна, словно бойницы. Удачный пример ранней неоготики. Удивительно то, что здание, построенное при царе как острог, не меняло своих функций и во время революции, и при немецкой оккупации, и после войны – всегда оставалась тюрьмой.

В 1870 году улица начала сильно разрастаться: была проведена железная дорога, недалеко построен вокзал, эта территория активно заселялась и осваивалась.

Тогда же Тюремная улица становится Серпуховской. Дело в том, что в 70-е годы XIX века в Минск был переведен 120-й пехотный Серпуховский полк российской армии. Казармы находились в районе Комаровки, офицеры жили в Троицком предместье, а назвать в честь полка решили именно эту улицу.

В 1899 году рядом с Пищаловским замком построили правительственную женскую гимназию. Около 650 гимназисток получали здесь образование и платили за год 70 рублей. Это было очень дорого в те времена. В историю гимназия вошла благодаря своей известной выпускнице актрисе Стефании Станюте. Здание не пощадила Великая Отечественная война.

В начале 1922 года улицу Серпуховскую переименовали в честь Володарского – это был псевдоним наркома по делам печати, пропаганде и агитации Советской страны Моисея Марковича Гольдштейна.

Тимофей Акудович, экскурсовод:

Гэта быў адзін з такіх яркіх прапагандыстаў-бальшавікоў. Ён аднойчы выступаў у Мінску, зрабіў тут фурор, таму што быў вельмі яркі выступоўца. У 1918 годзе яго забілі эсэры. И ў гонар яго шмат у якіх савецкіх гарадах назвалі вуліцу. Яе трошкі падоўжылі да сучаснай вуліцы Інтэрнацыянальнай. І як раз на пачатку гэтай вуліцы пасля вайны ў 1946 годзе пабудавалі вялікі Першы мінскі радзільны дом. Ён захаваўся да сёняшняга дня. З таго часу, вось ужо хутка будзе 100 год, як гэта месца з’яўляецца такім вялікім радзільным цэнтрам у Мінску. Зараз тут акрамя радзільнага дому ёсць раэбілітацыйны цэнтр.

В начале XX века известный врач Иосиф Лунц организовал в Минске еврейское сообщество. Синагог в городе в те времена было очень много, но решили построить одну главную (хоральную). Место выбрали недалеко от вокзала, рядом с четырехклассным еврейским училищем, где будущие слесари и электромонтеры постигали азы ремесла.

В 1906 году на этой улице появилась хоральная синагога в мавританском стиле. Величественная арка, над которой окно – глаз Аарона – венчало живописный фасад.

Однако уже в 1917 году синагогу отобрали у верующих. В 20-е годы здесь размещалась организация «Белгоскино» и действовал популярный кинотеатр «Культура». В этом зале минчане впервые увидели «Лесную быль», аплодировали, когда приезжали на гастроли Утесов, Лемешев, Маяковский.

Удивительно, но здание бывшей синагоги сохранилось и по сей день на Володарского, 5. Именно сюда после Великой Отечественной войны переезжает русский драматический театр имени Горького.

Пожар во время войны не пощадил архитектуру, здание восстановили по проекту Бакланова. Появился классический фасад театра с пышными колоннами, а от былой святыни остались лишь боковые стены.

Будете проходить мимо, обратите внимание на свидетелей роскошной кирпичной кладки. Жилые дома на Володарского 7, 9 и 12 были возведены в конце XIX – начале XX веков. Это яркий пример гражданской архитектуры.

Тимофей Акудович, экскурсовод:

Захавалася некалькі даходных домікаў, гэта пачатак XX стагоддзя. Часцей за ўсё іх будавалі яўрэйскія купцы. Самы цікавы з іх – гэта дальні ружовы домік. Гэты дом здымаў сабе сельскагаспадарчы банк у часы Расійскай імперыі. А ў 1918 годзе менавіта тут была падпісана трэцяя ўстаўная грамата БНР, якая абвесціла незалежнасць Беларусі.

Гэты домік называецца «Дом Воліна». Яго пабудаваў купец Волін. Напэўна, гэта адзін з самых прыгожых даходных дамоў. Не толькі на гэтай вуліцы, але ва ўсім Мінску, бо гаспадар не пашкадаваў грошай на тое, каб на фасаде дома размясціць вельмі шмат прыгожай ліпніны. Тут знаходзіалася пякарня, лякарня, піўная Жыдовіча. Такі звычайны нармальны дом, дзе на першым паверсе – розныя службы, на другім можна было жыць.

Сейчас улица Володарского пересекается с проспектом Независимости, а раньше Серпуховская встречалась с улицей Захарьевской. Именно здесь, на месте современного Почтамта, в 1912 году был создан первый Минский городской музей.

Там было несколько экспозиций: этнографическая, историческая, археологическая. Он довольно активно действовал, проводились выставки, была большая коллекция экспонатов. Но, к сожалению, музей просуществовал только до революции. После ценная коллекция перешла Минскому областному музею, а само здание было уничтожено во время войны.

Дом на углу Серпуховской и Подгорной (ныне Карла Маркса, 5) был хорошо знаком всем гостям Минска век назад. В знаменитом краснокирпичном здании в начале прошлого века действовал своеобразный паспортный стол. Здесь регистрировали приезжих и выдавали документы.

Модерновый памятник архитектуры в советские времена знали и как полицейское управление, возглавлял которое Михаил Фрунзе. В 30-е годы здесь прописался Верховный окружной суд. Административная функция передалась зданию по наследству. Сегодня здесь находится Управление департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

Архитектурный наряд пощадило время – перестроили лишь верхний этаж.

Тимофей Акудович, экскурсовод:

Вуліца Валадарскага пасля праспекта Незалежнасці ўяўляе перамяшэнне дамоў дарэвалюцыйных і ўжо пасляваенных. Ёсць тут некаторыя досыць цікавыя аб’екты. Сярод іх, напрыклад, домік, перабудаваны ўжо крыху пасля вайны, але ў дарэвалюцыйны час тут знаходзілася самая першая гінекалагічная клініка ў Мінску. Далей – домік 17-ы. Там змяшчалася сельскагаспадарчае таварыства. «Серп» называлася. І там жа быў вялікі склад сельскагаспадарчых розных машынаў. Тады гэта была вельмі актуальная тэма.

Улица Володарского завершается пересечением с улицей Кирова. Здесь сохранились два знаменательных для истории города здания. Это былой доходный дом предприимчивой дворянки Ядвиги Костровицкой. Здесь на первом этаже размещалось управление Либаво-Роменской железной дороги.

Напротив находится еще один уникальный объект архитектуры. Здание построили еще в 1938 году как гостиницу «Беларусь» по проекту архитектора Войнова. Здесь были отличный ресторан, бильярд и комфортные номера. Предназначалась она для высших чиновников, которые приезжали в столицу. Тут любил бывать музыкант Эдди Рознер – основатель советского джаза.

Во время войны здание немного пострадало, но было отстроено в таком же виде. В 80-е годы гостиницу переименовали в «Свислочь». Свои функции здание сохранило и по сей день, правда, после ремонта снова поменяло имя.

Найдите время заглянуть в музей под открытым небом и прогуляться по улице Володарского. От Пищаловского замка, императорских пехотинцев до былой хоральной синагоги, гимназий, доходных домов и музея. Практически каждое здание на этой небольшой центральной улочке – памятник архитектуры со своей судьбой, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.