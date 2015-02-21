В Беларуси отмечают Масленицу — гуляния проходят по всей стране

Новости Беларуси. В Беларуси широко отмечают Масленицу! Праздничные гуляния к выходным стали особенно масштабными. Благоволила этому и солнечная погода. Самая масштабная ярмарка в Минске развернулась возле Дворца спорта. Горожане и гости столицы могут попробовать традиционные блюда белоруской кухни, горячую уху, шашлык и кондитерские изделия. В широком ассортименте представлены блины: с маслом и сметаной, с салом и колбасой, с икрой и даже маком.

Предлагают гостям и необычные сувениры. Например, каждый желающий может отчеканить памятную монету. Антураж празднику создают десятки народных ансамблей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители и гости Минска:

— Мы приехали сюда из Москвы. Первый раз в Минске. Нам здесь очень понравилось. Очень все красиво, покушали блинов, все очень весело.

— Всех с праздником! Желаю всем хорошего настроения.