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В Беларуси отмечают Масленицу — гуляния проходят по всей стране

21 февраля 2015 12:45
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Новости Беларуси. В Беларуси широко отмечают Масленицу! Праздничные гуляния к выходным стали особенно масштабными. Благоволила этому и солнечная погода. Самая масштабная ярмарка в Минске развернулась возле Дворца спорта. Горожане и гости столицы могут попробовать традиционные блюда белоруской кухни, горячую уху, шашлык и кондитерские изделия. В широком ассортименте представлены блины: с маслом и сметаной, с салом и колбасой, с икрой и даже маком.

Предлагают гостям и необычные сувениры. Например, каждый желающий может отчеканить памятную монету. Антураж празднику создают десятки народных ансамблей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Жители и гости Минска:
— Мы приехали сюда из Москвы. Первый раз в Минске.  Нам здесь очень понравилось. Очень все красиво, покушали блинов, все очень весело.
— Всех с праздником! Желаю всем хорошего настроения.   

# общество # Масленица в Беларуси # Фотофакт

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