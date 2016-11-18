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На прямой линии с минчанами 19 ноября будет заместитель председателя Мингорисполкома

18 ноября 2016 19:37
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19 ноября с 09.00 до 12.00 на связь с минчанами выйдет заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Карпенко.

Новости Беларуси. Он ответит на вопросы, которые касаются общественно-политической и социально-культурной жизни города, сфер образования, здравоохранения, а также социальной защиты и пенсионного обеспечения.

Руководство районных администраций также готово компетентно ответить на ваши вопросы

и быстрее решить проблемы, с которыми не удаётся разобраться самостоятельно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Мингорисполком

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