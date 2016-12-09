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Прямая линия с заместителем председателя Мингорисполкома пройдет 10 декабря

09 декабря 2016 20:49
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Новости Беларуси. 10 декабря с 09.00 до 12.00 на связь с минчанами выйдет заместитель председателя Мингорисполкома Жанна Бирич. Она ответит на вопросы, касающиеся экономического развития, внешнеэкономической деятельности, работы совместных и иностранных предприятий, своевременной выплаты заработной платы.

Руководство районных администраций также готово компетентно ответить на вопросы и быстрее решить проблемы, с которыми не удается разобраться самостоятельно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Номера прямых телефонных указаны выше.

# общество # Фотофакт # Мингорисполком

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