Прямая линия с заместителем председателя Мингорисполкома пройдет 10 декабря

Новости Беларуси. 10 декабря с 09.00 до 12.00 на связь с минчанами выйдет заместитель председателя Мингорисполкома Жанна Бирич. Она ответит на вопросы, касающиеся экономического развития, внешнеэкономической деятельности, работы совместных и иностранных предприятий, своевременной выплаты заработной платы.

Руководство районных администраций также готово компетентно ответить на вопросы и быстрее решить проблемы, с которыми не удается разобраться самостоятельно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.