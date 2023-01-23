«Рабочий день начинается у нас с трёх часов утра». Как убирают снег в Узде?

Новости Беларуси. Восемь единиц снегоуборочной техники ежедневно работает на дорогах Узды. Еще несколько десятков коммунальщиков задействованы на расчистке райцентра, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На балансе предприятия практически 300 километров дорог и 42 километра тротуаров. Технический парк укомплектован. При обильных осадках все машины готовы оперативно выехать на ликвидацию последствий снегопада. Особое внимание остановкам общественного транспорта, магазинам, школам и другим социальным объектам.

Таисия Рабцевич, ведущий специалист Узденского ЖКХ:

Если большие снегопады, рабочий день начинается у нас с трех часов утра. Бригада уже ручного труда выходит немного попозже. Проезжают машины, проезжают тракторы. Следом выходит наша бригада. Помогает пробивать пешеходные переходы, чистит остановочки. Поэтому, прежде чем идти людям на работу, наш город уже практически чистый.