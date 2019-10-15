«Прожил жизнь в квартире, но сейчас туда не загонишь». Семья могилевчан променяла город на деревенскую жизнь

Новости Беларуси. Вчерашние инженер и педагог из Могилёва сегодня – сельские жители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семья Грудининых переехала из города в деревню 10 лет назад. За это время в семье родились две дочери, появилась собственная пасека, а также производство экологической косметики. Секреты успешной жизни на селе узнавала Ирина Недобоева.

Восьмилетняя Варя и пятилетняя Маша готовы часами делиться своими успехами. Старшая – виртуозно играет на флейте. Младшая старается ни в чем не уступать сестренке.





Варя и Маша Грудинины:

У нас есть велосипеды. У Маши маленький чёрный, а у меня розовый побольше. Качаюсь на качелях, играю в домике.

Родители девочек сменили городской пейзаж на сельский 10 лет назад. Так кардинально изменить жизнь помог случай.

Глава семейства Евгений приехал к деду в деревню помочь на пасеке. Зацепило. Да так, что сегодня иной расклад семьей уже и не рассматривается.





Евгений Грудинин:

Вернуться в городскую съёмную квартиру – да хоть завтра. Но нас туда уже не тянет. Переехав в деревню, я начал работать с тем, что мне интересно. Это было хобби на момент приезда – пчеловодство – сейчас это способ нашего заработка.

Семейная пасека Грудининых – 150 пчелиных семей. Ароматный мед покупают нарасхват.

Юлия Грудинина:

Конечно, живешь в деревне, это красиво, но это серьезный колоссальный труд. У нас тандем получается: супруг добывает продукты пчеловодства, а я их очень удобно применяю.

Из других продуктов пчеловодства – а это перга, прополис, огнёвка и воск – Юлия изготавливает экологически чистую косметику. А ещё мыло и декоративные свечи.

Ирина Недобоева, корреспондент:

На самом деле сделать свечку не так и сложно. В форму опускаем фитиль. Воск растапливаем до жидкого состояния, но не кипятим. Заливаем форму. Буквально 30 минут, и получатся вот такая красота.

Счастливая сельская жизнь Грудининых приглянулась и младшему брату Евгения. После окончания университета, Павел приехал к родственникам в Лютню.





Павел Грудинин:

Прожил жизнь в квартире, детство, юность. Но меня сейчас туда не загонишь. Здесь свежий воздух, больше пространства. Хочется: сад высаживай, стройку затеял. Есть к чему двигаться.