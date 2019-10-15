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Лицо ребёнка после ДТП обезображено навсегда: с какими вопросами обращались в Мозыре горожане к Владимиру Матусевичу

15 октября 2019 18:40
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Новости Беларуси. В стране продолжается практика выездных приемов граждан. Представители власти уже по сложившейся традиции досконально изучают обращения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности 15 октября в проблемы людей на местах вникал начальник управления идеологии и информационной политики Администрации Президента Владимир Матусевич.

Лицо ребёнка после ДТП обезображено навсегда: с какими вопросами обращались в Мозыре горожане к Владимиру Матусевичу-1

В поисках справедливости, среди прочих, к нему на прием пришел и Василий Гуня. В 2016-ом его 15-летнего сына сбил автомобиль. Водитель получил штраф две базовые величины, а лицо ребёнка обезображено на всю жизнь. Отец уверен, травмы относятся к тяжким, но вот ознакомиться и получить копию заключения судмедэкспертизы не может до сих пор.

Лицо ребёнка после ДТП обезображено навсегда: с какими вопросами обращались в Мозыре горожане к Владимиру Матусевичу-4

Василий Гуня, житель Мозыря:
Возле носа шрам, на лбу сечение, на бороде. Всё это видно, но всё сделалось, чтобы показать, что там всё хорошо. Спустя четыре года, ясно указано, что неизгладимые, обезображивающие. Владимир Владимирович поручил помочь решить этот вопрос.

Лицо ребёнка после ДТП обезображено навсегда: с какими вопросами обращались в Мозыре горожане к Владимиру Матусевичу-7

У каждого из семи пришедших сегодня на приём своя история решения проблемы. Зачастую не такая простая, как хотелось бы. Например, вопросы входящие в компетенцию землеустроительных служб нередко упираются в ошибки допущенные ещё в середине прошлого столетия.

Лицо ребёнка после ДТП обезображено навсегда: с какими вопросами обращались в Мозыре горожане к Владимиру Матусевичу-10

Владимир Матусевич, заместитель начальника главного идеологического управления Администрации Президента Беларуси:
Здесь нет какого-то такого универсального взгляда. В каждый вопрос нужно вникать, каждый вопрос индивидуален. Непреложно одно: все вопросы должны быть внимательно, детально изучены, оказана максимальная помощь. Но всё должно быть обязательно в рамках законодательства Республики Беларусь

Лицо ребёнка после ДТП обезображено навсегда: с какими вопросами обращались в Мозыре горожане к Владимиру Матусевичу-13

Выездные приёмы граждан давно стали действенным механизмом решения проблем на местах. Зачастую такая практика позволяет увидеть проблему под другим углом и найти оптимальный выход.

# Прием граждан # общество # Владимир Матусевич # Василий Гуня # Фотофакт

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