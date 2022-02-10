«Проявить свою гражданскую позицию». В Бресте более 70 молодых педагогов выступят наблюдателями на референдуме

Ирина Охремук, член Молодежного совета Брестского городского профсоюза работников образования и науки:

Роль молодежи и нашего Молодежного совета – сделать так, чтобы молодые граждане нашей страны были более активны, чтобы они проявили свою гражданскую позицию и приняли активное участие в референдуме. Ведь проект той Конституции, который будет приниматься, создан для нас в основном – для молодежи, которая будет жить по тем изменениям, которые будут внесены. И я думаю, что этот проект направлен на то, чтобы мы жили в мире, благополучии. Мне кажется, что если человек хочет проявить свою гражданскую позицию, высказать мнение, то референдум – это именно то мероприятие, событие, в котором он может это проявить и выразить свое отношение, мнение. Именно от того, как он это сделает, зависит то, в какой стране ему жить дальше.