«Проявить свою гражданскую позицию». В Бресте более 70 молодых педагогов выступят наблюдателями на референдуме
Новости Беларуси. На предстоящем референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси самые многочисленные общественные организации выступят единым фронтом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициатива «Мы вместе – за Беларусь!» нашла поддержку во всех регионах страны.
Гласное и открытое информирование людей о ходе референдума на всех уровнях – один из основных посылов коллективной миссии. Сегодня, 10 февраля, решение поддержали и в Бресте. Например, только в областном центре в состав избирательных комиссий направили больше 70 молодых педагогов – в качестве наблюдателей, а также председателей участковых комиссий.
Ирина Охремук, член Молодежного совета Брестского городского профсоюза работников образования и науки:
Роль молодежи и нашего Молодежного совета – сделать так, чтобы молодые граждане нашей страны были более активны, чтобы они проявили свою гражданскую позицию и приняли активное участие в референдуме. Ведь проект той Конституции, который будет приниматься, создан для нас в основном – для молодежи, которая будет жить по тем изменениям, которые будут внесены. И я думаю, что этот проект направлен на то, чтобы мы жили в мире, благополучии. Мне кажется, что если человек хочет проявить свою гражданскую позицию, высказать мнение, то референдум – это именно то мероприятие, событие, в котором он может это проявить и выразить свое отношение, мнение. Именно от того, как он это сделает, зависит то, в какой стране ему жить дальше.
Николай Шум, председатель Брестского областного объединения профсоюзов:
Эти функции очень важны и по наблюдению, и по участию в комиссиях, поэтому и там, и там наше представительство очень весомое. Мы поддерживаем изменения и дополнения в Конституцию. Мы провели обсуждения в трудовых коллективах, полторы тысячи таких встреч мы провели. Мы видим активный интерес, люди активно обсуждают, поэтому мы призываем всех прийти на референдум и отдать свой голос за будущее нашей страны.