«Проводятся субботники, месячники, есть проект “Зелёный двор вместе”». Как минчане могут помочь в озеленении столицы?

Новости Беларуси. Большой город украсят еще больше цветочных композиций – именно ваш двор может преобразиться до неузнаваемости, причем, есть возможность выбрать породу дерева или кустарника, который хотелось бы видеть из окна. В этом поможет проект «Зеленый двор вместе». В студии «Большого города» Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству предприятия «Минскзеленстрой». Илона Волынец, ведущая:

Ждете ли вы какой-то помощи от наших горожан? И вообще, насколько они активные?

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Я за время своей работы убедилась не один раз, что люди, которые принимают активное участие в озеленении, потом продолжают эту работу рядом с тем местом, где живут, и бережнее относятся ко всему, что озеленяется в городе. Чтобы эту традицию озеленения поддерживать на городских объектах, в том числе и культуру поддержания, мы проводим субботники, месячники, различные акции, в том числе и молодежь к этой работе привлекаем. У нас уже традиция – на территории Лошицкого парка возле памятника мы высаживали «Сирень Победы», там мы высаживаем и красивые деревья (рябины) и привлекаем к этим мероприятиям не в качестве участия, а присутствия ветеранов, детей периода Великой Отечественной войны и пионеров. Эта традиция помогает поддерживать память, воспитывать патриотизм и одновременно с этим украшать территорию. Такие акции у нас проходят по всему Минску. Что касается озеленения дворов, есть пилотный проект «Зеленый двор вместе». Сейчас у нас подбираются площадки, чтобы в дальнейшем на этих территориях высаживать растения. Илона Волынец:

Напомните, как стать участником? Анжелика Пузанкова:

Эти площадки подбираются, будут размещены на сайте. Можно будет открыть сайт, записаться для участия, созвонятся с теми, кто захотел поучаствовать. Либо обращаться в организации ЖКХ и «Зеленстроя». В весенне-осенний период всегда проводятся субботники и месячники по посадке, можно принять участие в озеленении. Очень много инициативных горожан, которые высаживают красивые цветники, в том числе и разбивают розарии возле дома.