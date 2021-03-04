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«Проводятся субботники, месячники, есть проект “Зелёный двор вместе”». Как минчане могут помочь в озеленении столицы?

04 марта 2021 06:07
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Новости Беларуси. Большой город украсят еще больше цветочных композиций именно ваш двор может преобразиться до неузнаваемости, причем, есть возможность выбрать породу дерева или кустарника, который хотелось бы видеть из окна. В этом поможет проект «Зеленый двор вместе». В студии «Большого города» Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству предприятия «Минскзеленстрой».

Илона Волынец, ведущая:
Ждете ли вы какой-то помощи от наших горожан? И вообще, насколько они активные?

«Проводятся субботники, месячники, есть проект “Зелёный двор вместе”». Как минчане могут помочь в озеленении столицы?-1

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Я за время своей работы убедилась не один раз, что люди, которые принимают активное участие в озеленении, потом продолжают эту работу рядом с тем местом, где живут, и бережнее относятся ко всему, что озеленяется в городе. Чтобы эту традицию озеленения поддерживать на городских объектах, в том числе и культуру поддержания, мы проводим субботники, месячники, различные акции, в том числе и молодежь к этой работе привлекаем.

У нас уже традиция на территории Лошицкого парка возле памятника мы высаживали «Сирень Победы», там мы высаживаем и красивые деревья (рябины) и привлекаем к этим мероприятиям не в качестве участия, а присутствия ветеранов, детей периода Великой Отечественной войны и пионеров. Эта традиция помогает поддерживать память, воспитывать патриотизм и одновременно с этим украшать территорию.

Такие акции у нас проходят по всему Минску. Что касается озеленения дворов, есть пилотный проект «Зеленый двор вместе». Сейчас у нас подбираются площадки, чтобы в дальнейшем на этих территориях высаживать растения.

Илона Волынец:
Напомните, как стать участником?

Анжелика Пузанкова:
Эти площадки подбираются, будут размещены на сайте. Можно будет открыть сайт, записаться для участия, созвонятся с теми, кто захотел поучаствовать. Либо обращаться в организации ЖКХ и «Зеленстроя». В весенне-осенний период всегда проводятся субботники и месячники по посадке, можно принять участие в озеленении. Очень много инициативных горожан, которые высаживают красивые цветники, в том числе и разбивают розарии возле дома.

«Проводятся субботники, месячники, есть проект “Зелёный двор вместе”». Как минчане могут помочь в озеленении столицы?-4

Илона Волынец:
Как вы к этому относитесь?

Анжелика Пузанкова:
Я это поддерживаю. Человек, который любит природу, не может не любить все остальное.

Илона Волынец:
А кто начинает слишком креативить? Может, в городе все должно быть универсально?

Анжелика Пузанкова:
Единственный момент, который надо учитывать при озеленении, это чтобы озеленение было согласовано. В том плане, чтобы на месте, где человек пытается что-то посадить, в дальнейшем не проходили раскопки по ремонту сетей, потому что в дальнейшем могут выполняться работы, и надо будет выкапывать все, что посажено, перенести в другое место. Для цветов это допустимо, для деревьев и кустарников нежелательно.

В Минске появится новый розарий. Каким он будет, и где высадят цветы? Читайте далее.

# Озеленение # общество # Анжелика Пузанкова # Илона Волынец # Фотофакт

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