«Проверьте, чтобы потом нам всем не было больно». Александр Лукашенко поручил проверить места массового скопления людей

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Возвращаясь к событиям в России, хотел бы вас попросить (вчера я поручил министру по чрезвычайным ситуациям) серьезнейшим образом проверить не торговые центры, а места массового скопления людей, а это не только торговые центры – это и кинотеатры (хотя у нас там тоже научились торговать), и так далее и тому подобное. У нас здесь каша – дай Бог.

Почему это меня волнует? Потому что мы в прошлом году дали большую свободу предпринимательству. Пожалуйста, творите, делайте, приносите пользу государству. Предупредил и на уровне законов о том, что отвечать будете головой, прощения не будет ни за взрывы, ни за пожары. Не дай Бог, люди погибнут. Отвечать будут они. Но, знаете, с них взятки гладки. Что с них возьмешь, когда погибли десятки, а еще неизвестно, может быть и сотни людей в этом центре в выходной день в России, в Кемерово. Поэтому чтобы не дай Бог у нас это не произошло. И МЧС в короткий промежуток времени одно не справится, поэтому подключитесь к этому вопросу. И у меня просьба и вам поручение: жесточайшим образом наказывать, если только вы увидите где-то какие-то недоработки, которые могут повлечь тяжелые последствия, особенно для людей – и недопустимо для детей.

Не зря же президент России туда и полетел в Кемерово. Но дети погибли. В чем детишки виноваты, которых родители собрали у этого бизнесмена, который построил этот центр? Они пришли мультики посмотреть, а бедняги сгорели там в огне. Это недопустимо. Поэтому подключитесь и вместе с Ващенко посмотрите все. Посмотрите и жилые дома. У нас люди так расслабились, что дальше некуда. Они даже подвалы в жилых домах закрыть на замок и проверить не могут. Это же бесшабашность полнейшая! Проверьте, чтобы потом нам всем не было больно, если что-то, не дай Бог, случится. Подключитесь к МЧС и помогите им, чтобы мы уже к 1 апрелю имели какую-то картину, хоть это и непрерывная, конечно, работа, и они занимаются этим. Но сейчас надо эту тему заострить.