15 автомобилей МАЗ могут поехать в столицу Никарагуа – белорусский посол

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Куба Валерий Барановский в эфире программы «Неделя» на СТВ рассказал о плане сотрудничества с Никарагуа. Отметим, страна для белорусов достаточно новая.

По словам белорусского посла, планируется подписание контракта на поставку 15 автомобилей МАЗ для муниципалитета города Манагуа.

«Амкодор» имеет планы, тракторный имеет свои планы по поставке тракторов. Сейчас мы находимся на реализации первого этого проекта, техники на миллион долларов. Потенциал там, конечно, огромный», – отметил Валерий Барановский.