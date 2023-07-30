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15 автомобилей МАЗ могут поехать в столицу Никарагуа – белорусский посол

30 июля 2023 17:29
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Куба Валерий Барановский в эфире программы «Неделя» на СТВ рассказал о плане сотрудничества с Никарагуа. Отметим, страна для белорусов достаточно новая.

По словам белорусского посла, планируется подписание контракта на поставку 15 автомобилей МАЗ для муниципалитета города Манагуа.

«Амкодор» имеет планы, тракторный имеет свои планы по поставке тракторов. Сейчас мы находимся на реализации первого этого проекта, техники на миллион долларов. Потенциал там, конечно, огромный», – отметил Валерий Барановский.

# Международное сотрудничество # общество # Валерий Барановский # Видеофакт

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