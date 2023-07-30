Белорусская техника на Кубе и в Никарагуа! Как мы работаем с этими странами? Интервью с послом

Недавно Президент еще раз напомнил об основных экспортных задачах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Понятно, что с близкими партнерами, с той же Россией, найти общий язык легче, но мир большой, а складывать все яйца в одну корзину просто недальновидно. Так что крутим экспортный глобус дальше. И остановимся на Латинской Америке. Куба. С этой страной в Карибском бассейне нас связывают не только теплые туристические отношения – виза не нужна, говорили даже о возможности прямого перелета, но и выстроен доверительный и близкий политический диалог.

Руководитель Кубы Фидель Кастро впервые посетил Беларусь в июле 1972-го. В тот раз он прогулялся по центру Минска, посетил памятные места – Хатынь и Курган Славы. А уже в начале нулевых на Кубу прилетел Александр Лукашенко. Этот визит во многом стал знаковым для белорусско-кубинских отношений. Кастро тогда назвал Беларусь самой дружеской страной на постсоветском пространстве и вручил нашему президенту одну из высших госнаград Кубы – орден Хосе Марти. Глава государства хорошо знаком и с Раулем Кастро, и с нынешним президентом Кубы. Мигель Диас-Канель посещал Минск в 2019-м. Тогда состоялись переговоры на высшем уровне. Сейчас Остров Свободы переживает достаточно непростые времена. Серьезным якорем для Кубы стали американские санкции. Но было бы желание, а варианты для взаимодействия найдутся. Их поиск как раз в поле зрения посла Беларуси на Кубе. На неделе с Валерием Барановским прошлись по истории двусторонних отношений и поговорили о нынешнем состоянии дел. «Политический диалог между нашими странами можно назвать идеальным»

Ольга Коршун, СТВ:

Соскучились по Минску? Давно здесь последний раз были? Валерий Барановский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси на Кубе:

Год. Ольга Коршун:

Тогда я приглашаю вас прогуляться. Тем более МИД находится в таком прекрасном месте, в центре города, где видна и история, и современность. Я предлагаю начать с политического взаимодействия. Президент наш не раз говорил о том, что с руководством Кубы у него есть взаимопонимание. Последний визит на высшем уровне состоялся в 2019 году, к нам приезжал президент Кубы. А на каком уровне сегодня политический диалог между нашими странами? Валерий Барановский:

Политический диалог между нашими странами можно назвать идеальным. Потому что мы верные соратники, друзья. Мы поддерживаем друг друга во всех международных отношениях, на всех международных площадках. Недавно в Совете безопасности Куба нас поддержала. Что мешает Беларуси и Кубе усилить сотрудничество?

Ольга Коршун:

Что касается экономики Беларуси и Кубы, нам есть чем похвастаться? Мы все уже видели «Беларуса» на пляжах Варадеро. Да и на Кубе белорусскую технику знают давно. Есть какие-то планы по расширению поставок, по открытию совместных производств? Что дальше? Валерий Барановский:

Планы всегда есть. В 2023-м немного начинаем двигаться. Сейчас была делегация, в которую входили директор МТЗ, директор «Амкодора», представители МАЗа. Обсуждали вопросы возможности сборки тракторов на гаванском предприятии. Но мы должны понимать, что должно быть стремление не только нас, но и кубинской стороны. Ольга Коршун:

А оно есть?



Валерий Барановский:

Оно есть, сложное финансово-экономическое положение. Конечно, все это, как вы понимаете, американские санкции. Это достаточно жесткая вещь по отношению к Кубе. Если у нас санкции есть, то мы окружены, у нас рядышком друзья, братья, соседи. А Куба одна в океане. И, к примеру, если какой-нибудь корабль зайдет в кубинский порт, он полгода еще не может заходить ни в какой другой порт, особенно в Америке. И на Кубу, например, не может поставляться продукция, в которой содержится более 10 % американского.

Два белорусских медицинских средства прошли регистрацию на Кубе Ольга Коршун:

Звучали заявления о том, чтобы увеличить совместный товарооборот между Кубой и Беларусью. С чего будете начинать?

Валерий Барановский:

У нас есть такое соглашение о взаимных поставках, в соответствии с которым мы, чтобы избежать оплаты денежными средствами, поставляем Кубе товаров на какую-то сумму, и они нам поставляют на эту же сумму обратно. Ольга Коршун:

Но в Кубе фармакологическая отрасль очень активно развивается. Во время ковида нам вакцину поставили кубинцы. В этом плане в здравоохранении будем развиваться? Валерий Барановский:

В этом направлении мы развиваемся без перерыва. Постоянно идет обмен делегациями, идет регистрация лекарств, обмен механизмами, работают различные предприятия. Недавно зарегистрировали два медицинских средства наших на Кубе. На Кубу уже отгружается первая партия сухого белорусского молока

Ольга Коршун:

Еще продукты питания мы поставляем. Куба нуждается из-за санкций. По сухому молоку, недавно была информация, увеличиваются поставки. А какие еще продукты могут кубинцам понравиться? Валерий Барановский:

Любая молочная продукция уйдет на ура. Сейчас контракт первый, уже, может, отгружается первая партия сухого молока на Кубу. Дойдет месяца через три-четыре. Посмотрим, как будет работать механизм. «Потенциал там, конечно, огромный». Как Беларусь собирается сотрудничать с Никарагуа?

Ольга Коршун:

В зоне вашего влияния, в зоне вашей компетенции еще и Никарагуа. На прошлой неделе посещал эту страну министр иностранных дел. Для нас Никарагуа – еще terra incognita. С чего планируете начать взаимодействие с этой страной? Есть какой-то уже план?