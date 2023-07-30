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Посол Беларуси на Кубе: диалог между нашими странами можно назвать идеальным

30 июля 2023 17:30
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Беларусь и Куба – верные соратники и друзья, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси на Кубе в интервью для программы «Неделя» на СТВ. Валерий Барановский также считает, что «политический диалог между нашими странами можно назвать идеальным».

«Мы поддерживаем друг друга во всех международных отношениях, на всех международных площадках. Недавно в Совете безопасности Куба нас поддержала», – отметил посол.

Также Валерий Барановский объяснил, что американские санкции мешают Беларуси и Кубе нарастить сотрудничество: «У нас есть такое соглашение о взаимных поставках, в соответствии с которым мы, чтобы избежать оплаты денежными средствами, поставляем Кубе товаров на какую-то сумму, и они нам поставляют на эту же сумму обратно».

# Беларусь-Куба # общество # Валерий Барановский # Видеофакт

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