«Люди живут нормально, и тебе хочется». МС по игре бочча рассказал, как преодолел неутешительный диагноз

Добавить в жизнь ярких красок можно вопреки любым обстоятельствам. Наш гость – тому подтверждение. Неутешительный диагноз не сломил силу духа и закалил характер. В студии «Нового утра» мастер спорта по игре бочча, поэт Александр Владимирович Плющай.

Алеся Алехнович, ведущая:

Нам известно, что вы в спорте уже довольно продолжительное время. С чего начиналось?

Александр Плющай, мастер спорта Республики Беларусь по бочча, поэт:

Приехал я в Минск после 10 классов, поступил в училище, занимался борьбой, самбо, ушел на службу в армию, еще в советскую армию. Через два года вернулся. Продолжал заниматься и однажды на тренировке не успел сгруппироваться – получил травму позвоночника. Прямо из спортзала был доставлен в институт травматологии. На меня посмотрели, сказали: да, парень, нормально влип, нужно делать операцию. Я, конечно, думал, что операция там день, два, неделя, и побежал. Оказывается не совсем так все просто получилось. Это 5-й шейный позвонок, сдавлена центральная нервная система, поэтому пришлось учиться на коляске передвигаться. Мне было 20 лет, 8 месяцев после армии только, и вот это самое начинается, знаете, кутерьма. Представьте, когда все заново: ложку берешь заново, кружку заново. Уже не говоря о том, что зубы почистить, сесть на коляску, вообще, круто… В ванную залезть, самому себя обслужить. Это была вот такая поставлена цель. Она была очень тяжелая, что тут скрывать. Прежде чем в ванную залезешь, локти посбиваешь. И все. Жизнь пошла своим чередом.