Прямой эфир

«Люди живут нормально, и тебе хочется». МС по игре бочча рассказал, как преодолел неутешительный диагноз

27 апреля 2024 15:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Добавить в жизнь ярких красок можно вопреки любым обстоятельствам. Наш гость – тому подтверждение. Неутешительный диагноз не сломил силу духа и закалил характер. В студии «Нового утра» мастер спорта по игре бочча, поэт Александр Владимирович Плющай.

«Люди живут нормально, и тебе хочется». МС по игре бочча рассказал, как преодолел неутешительный диагноз-1

Алеся Алехнович, ведущая:
Нам известно, что вы в спорте уже довольно продолжительное время. С чего начиналось?

«Люди живут нормально, и тебе хочется». МС по игре бочча рассказал, как преодолел неутешительный диагноз-4

Александр Плющай, мастер спорта Республики Беларусь по бочча, поэт:
Приехал я в Минск после 10 классов, поступил в училище, занимался борьбой, самбо, ушел на службу в армию, еще в советскую армию. Через два года вернулся. Продолжал заниматься и однажды на тренировке не успел сгруппироваться – получил травму позвоночника. Прямо из спортзала был доставлен в институт травматологии. На меня посмотрели, сказали: да, парень, нормально влип, нужно делать операцию. Я, конечно, думал, что операция там день, два, неделя, и побежал. Оказывается не совсем так все просто получилось. Это 5-й шейный позвонок, сдавлена центральная нервная система, поэтому пришлось учиться на коляске передвигаться. Мне было 20 лет, 8 месяцев после армии только, и вот это самое начинается, знаете, кутерьма. Представьте, когда все заново: ложку берешь заново, кружку заново. Уже не говоря о том, что зубы почистить, сесть на коляску, вообще, круто… В ванную залезть, самому себя обслужить. Это была вот такая поставлена цель. Она была очень тяжелая, что тут скрывать. Прежде чем в ванную залезешь, локти посбиваешь. И все. Жизнь пошла своим чередом.

«Люди живут нормально, и тебе хочется». МС по игре бочча рассказал, как преодолел неутешительный диагноз-7

Дмитрий Потапович, ведущий:
Из вашего рассказа я понимаю, что наступил момент, когда вы начали бороться. И вот мне интересно, что послужило толчком для того, чтобы не сдаться, а продолжить жить максимально полноценно, как это возможно.

Александр Плющай:
Что послужило… Смотришь, люди живут нормально, и тебе хочется меньше зависеть от кого-то. Понимаете? Хотя это все очень сложно. Сам пробовал это, пытался сам пересаживаться. Пересел на коляску сам, это была вообще удача.

Подробности в интервью.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Алеся Алехнович # Дмитрий Потапович

Другие новости рубрики

Все новости
В Москве +16 и дождь, теплее всего в Турции. Погода в Европе на неделю
27 апреля 2024 15:18

В Москве +16 и дождь, теплее всего в Турции. Погода в Европе на неделю

В Беларусь возвращается тёплая погода. Больше всего солнца обещают в Бресте
27 апреля 2024 15:16

В Беларусь возвращается тёплая погода. Больше всего солнца обещают в Бресте

Белорусский медуниверситет увеличивает набор студентов
27 апреля 2024 14:59

Белорусский медуниверситет увеличивает набор студентов

Незрячий белорус рассказал, как помогает ИИ и тяжело ли передвигаться по Минску
27 апреля 2024 14:28

Незрячий белорус рассказал, как помогает ИИ и тяжело ли передвигаться по Минску

Панацея от болезней – что можно вылечить при помощи стволовых клеток?
27 апреля 2024 14:25

Панацея от болезней – что можно вылечить при помощи стволовых клеток?

Летим в Дагестан! Минск и Махачкала открыли новый маршрут
27 апреля 2024 13:56

Летим в Дагестан! Минск и Махачкала открыли новый маршрут

Правительство определит перечень видов деятельности для ИП
27 апреля 2024 13:44

Правительство определит перечень видов деятельности для ИП

«Важны все жесты, слова и фразы». Что нужно знать при общении с людьми с особенностями развития?
27 апреля 2024 13:43

«Важны все жесты, слова и фразы». Что нужно знать при общении с людьми с особенностями развития?

Азартный бизнесмен искал невесту и заключил пари: о чём рассказывает книга «Холодный расчёт»
27 апреля 2024 13:40

Азартный бизнесмен искал невесту и заключил пари: о чём рассказывает книга «Холодный расчёт»

Что такое SPF и как защитить кожу от ультрафиолета – выбираем солнцезащитный крем
27 апреля 2024 13:33

Что такое SPF и как защитить кожу от ультрафиолета – выбираем солнцезащитный крем

«Не космос ли все наши достижения?» Реальные денежные доходы белорусов увеличились в 10 раз
27 апреля 2024 11:44

«Не космос ли все наши достижения?» Реальные денежные доходы белорусов увеличились в 10 раз

Более 10 тысяч участников собрал весенний велопробег в Могилёве
27 апреля 2024 11:25

Более 10 тысяч участников собрал весенний велопробег в Могилёве