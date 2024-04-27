Прямой эфир

Новый авиарейс Минск-Махачкала – чем маршрут привлекателен для белорусов?

27 апреля 2024 16:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Союзное государство – пример успешной интеграции братских независимых стран. Оглядываясь назад на пройденный уже в десятилетия путь, можно с уверенностью сказать: достигнуто многое, но еще большее впереди. Особую роль в укреплении связей играет межрегиональное сотрудничество. Взаимные визиты, новые контракты способствуют развитию промышленной и сельскохозяйственной кооперации. Многого добились в сферах науки, образования, культуры, спорта и туризма.

Новый авиарейс Минск-Махачкала – чем маршрут привлекателен для белорусов?-1

Свою лепту в союзное сближение‎ вносят и запуски прямых авиарейсов. Только из Минска сегодня можно улететь в 14 городов России. Теперь стал доступен еще один новый маршрут: самолеты начали курсировать между Минском и Махачкалой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дагестан слетала и наша Дарья Головач. Востребован ли рейс? И что говорят первые пассажиры?

Новый авиарейс Минск-Махачкала – чем маршрут привлекателен для белорусов?-4

В Национальном аэропорту Минск звучат кавказские мотивы. И это неслучайно. Из главной воздушной гавани страны отправляется новый рейс Минск-Махачкала.

Среди первых пассажиров – Ольга Ядрова из Брестской области. Благодаря новому рейсу у нее появилась возможность впервые за долгое время встретиться с сестрой.

Новый авиарейс Минск-Махачкала – чем маршрут привлекателен для белорусов?-7

37 лет не видела сестру свою родную. Вот мы с ней нашлись. И летим к ней в гости.
– Раньше прямого не было. А тут такая возможность.

Рейс в Дагестан – уже девятое российское направление. Открыть его решили неслучайно. Прямое авиасообщение между Минском и Махачкалой придаст новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству Беларуси и Дагестана.

Новый авиарейс Минск-Махачкала – чем маршрут привлекателен для белорусов?-10

Владимир Баркун, заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности авиакомпании «Белавиа»:
Отношения с Дагестаном давние, но сегодня действительно знаменательный день. Впервые в истории наших отношений Республику Беларусь и Дагестан свяжет прямой рейс. Рассчитан на туристические потоки. Очень большой интерес к Дагестану. Прямой рейс будет способствовать укреплению культурных, деловых связей между нашими республиками.

Далее смотрите в видео.

# Беларусь-Россия # общество # Диана Головач

Другие новости рубрики

Все новости
«Люди живут нормально, и тебе хочется». МС по игре бочча рассказал, как преодолел неутешительный диагноз
27 апреля 2024 15:52

«Люди живут нормально, и тебе хочется». МС по игре бочча рассказал, как преодолел неутешительный диагноз

В Москве +16 и дождь, теплее всего в Турции. Погода в Европе на неделю
27 апреля 2024 15:18

В Москве +16 и дождь, теплее всего в Турции. Погода в Европе на неделю

В Беларусь возвращается тёплая погода. Больше всего солнца обещают в Бресте
27 апреля 2024 15:16

В Беларусь возвращается тёплая погода. Больше всего солнца обещают в Бресте

Белорусский медуниверситет увеличивает набор студентов
27 апреля 2024 14:59

Белорусский медуниверситет увеличивает набор студентов

Незрячий белорус рассказал, как помогает ИИ и тяжело ли передвигаться по Минску
27 апреля 2024 14:28

Незрячий белорус рассказал, как помогает ИИ и тяжело ли передвигаться по Минску

Панацея от болезней – что можно вылечить при помощи стволовых клеток?
27 апреля 2024 14:25

Панацея от болезней – что можно вылечить при помощи стволовых клеток?

Летим в Дагестан! Минск и Махачкала открыли новый маршрут
27 апреля 2024 13:56

Летим в Дагестан! Минск и Махачкала открыли новый маршрут

Правительство определит перечень видов деятельности для ИП
27 апреля 2024 13:44

Правительство определит перечень видов деятельности для ИП

«Важны все жесты, слова и фразы». Что нужно знать при общении с людьми с особенностями развития?
27 апреля 2024 13:43

«Важны все жесты, слова и фразы». Что нужно знать при общении с людьми с особенностями развития?

Азартный бизнесмен искал невесту и заключил пари: о чём рассказывает книга «Холодный расчёт»
27 апреля 2024 13:40

Азартный бизнесмен искал невесту и заключил пари: о чём рассказывает книга «Холодный расчёт»

Что такое SPF и как защитить кожу от ультрафиолета – выбираем солнцезащитный крем
27 апреля 2024 13:33

Что такое SPF и как защитить кожу от ультрафиолета – выбираем солнцезащитный крем

«Не космос ли все наши достижения?» Реальные денежные доходы белорусов увеличились в 10 раз
27 апреля 2024 11:44

«Не космос ли все наши достижения?» Реальные денежные доходы белорусов увеличились в 10 раз