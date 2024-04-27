Новый авиарейс Минск-Махачкала – чем маршрут привлекателен для белорусов?

Союзное государство – пример успешной интеграции братских независимых стран. Оглядываясь назад на пройденный уже в десятилетия путь, можно с уверенностью сказать: достигнуто многое, но еще большее впереди. Особую роль в укреплении связей играет межрегиональное сотрудничество. Взаимные визиты, новые контракты способствуют развитию промышленной и сельскохозяйственной кооперации. Многого добились в сферах науки, образования, культуры, спорта и туризма.

В Дагестан слетала и наша Дарья Головач. Востребован ли рейс? И что говорят первые пассажиры?

Свою лепту в союзное сближение‎ вносят и запуски прямых авиарейсов. Только из Минска сегодня можно улететь в 14 городов России. Теперь стал доступен еще один новый маршрут: самолеты начали курсировать между Минском и Махачкалой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди первых пассажиров – Ольга Ядрова из Брестской области. Благодаря новому рейсу у нее появилась возможность впервые за долгое время встретиться с сестрой.

В Национальном аэропорту Минск звучат кавказские мотивы. И это неслучайно. Из главной воздушной гавани страны отправляется новый рейс Минск-Махачкала.

– 37 лет не видела сестру свою родную. Вот мы с ней нашлись. И летим к ней в гости.

– Раньше прямого не было. А тут такая возможность.

Рейс в Дагестан – уже девятое российское направление. Открыть его решили неслучайно. Прямое авиасообщение между Минском и Махачкалой придаст новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству Беларуси и Дагестана.