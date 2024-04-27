Новый авиарейс Минск-Махачкала – чем маршрут привлекателен для белорусов?
Союзное государство – пример успешной интеграции братских независимых стран. Оглядываясь назад на пройденный уже в десятилетия путь, можно с уверенностью сказать: достигнуто многое, но еще большее впереди. Особую роль в укреплении связей играет межрегиональное сотрудничество. Взаимные визиты, новые контракты способствуют развитию промышленной и сельскохозяйственной кооперации. Многого добились в сферах науки, образования, культуры, спорта и туризма.
Свою лепту в союзное сближение вносят и запуски прямых авиарейсов. Только из Минска сегодня можно улететь в 14 городов России. Теперь стал доступен еще один новый маршрут: самолеты начали курсировать между Минском и Махачкалой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Дагестан слетала и наша Дарья Головач. Востребован ли рейс? И что говорят первые пассажиры?
В Национальном аэропорту Минск звучат кавказские мотивы. И это неслучайно. Из главной воздушной гавани страны отправляется новый рейс Минск-Махачкала.
Среди первых пассажиров – Ольга Ядрова из Брестской области. Благодаря новому рейсу у нее появилась возможность впервые за долгое время встретиться с сестрой.
– 37 лет не видела сестру свою родную. Вот мы с ней нашлись. И летим к ней в гости.
– Раньше прямого не было. А тут такая возможность.
Рейс в Дагестан – уже девятое российское направление. Открыть его решили неслучайно. Прямое авиасообщение между Минском и Махачкалой придаст новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству Беларуси и Дагестана.
Владимир Баркун, заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности авиакомпании «Белавиа»:
Отношения с Дагестаном давние, но сегодня действительно знаменательный день. Впервые в истории наших отношений Республику Беларусь и Дагестан свяжет прямой рейс. Рассчитан на туристические потоки. Очень большой интерес к Дагестану. Прямой рейс будет способствовать укреплению культурных, деловых связей между нашими республиками.
Далее смотрите в видео.