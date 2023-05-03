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Проверка боеготовности ВС Беларуси завершилась – военнообязанные возвращаются домой

03 мая 2023 08:08
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Новости Беларуси. Военнообязанные, которые приняли участие в проверке боеготовности Вооруженных Сил Беларуси, начали возвращаться домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отметили в Минобороны, те, кто показал высокие результаты по предметам боевой подготовки, награждаются ценными подарками.

Проверка боеготовности ВС Беларуси завершилась – военнообязанные возвращаются домой-1

Наши военные в последнее время регулярно проводят учения, нередко в них задействованы подразделения других правоохранительных структур: пограничников, внутренних войск МВД, подразделений МЧС. Маневры организуют на различных полигонах страны, отрабатывают актуальные сценарии учений и ведения боя.

Проверка боеготовности ВС Беларуси завершилась – военнообязанные возвращаются домой-4

Сергей Шилин, командир бригады:
Месяц был правда непростой. Прошли все этапы от мобилизования до боевого слаживания и выполнения учебно-боевой задачи. Военнообязанные показали себя на высоком уровне, в кратчайшие сроки восстановили все навыки. Задачи были выполнены в соответствии с боевым распоряжением командующего войсками. Для меня большой честью было руководить этим соединением. Слава богу, все вернулись живые и здоровые домой.

Проверка боеготовности ВС Беларуси завершилась – военнообязанные возвращаются домой-7

Напомним, в Вооруженных Силах проводят и внезапные проверки, цель которых – оценить готовность и способность личного состава оперативно реагировать на складывающуюся обстановку. В мае будет проведен очередной этап комплексной проверки боевой готовности воинских частей и подразделений.

# Военные учения # общество # Сергей Шилин # Фотофакт

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