Проверка боеготовности ВС Беларуси завершилась – военнообязанные возвращаются домой

Новости Беларуси. Военнообязанные, которые приняли участие в проверке боеготовности Вооруженных Сил Беларуси, начали возвращаться домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отметили в Минобороны, те, кто показал высокие результаты по предметам боевой подготовки, награждаются ценными подарками.

Наши военные в последнее время регулярно проводят учения, нередко в них задействованы подразделения других правоохранительных структур: пограничников, внутренних войск МВД, подразделений МЧС. Маневры организуют на различных полигонах страны, отрабатывают актуальные сценарии учений и ведения боя.

Сергей Шилин, командир бригады:

Месяц был правда непростой. Прошли все этапы от мобилизования до боевого слаживания и выполнения учебно-боевой задачи. Военнообязанные показали себя на высоком уровне, в кратчайшие сроки восстановили все навыки. Задачи были выполнены в соответствии с боевым распоряжением командующего войсками. Для меня большой честью было руководить этим соединением. Слава богу, все вернулись живые и здоровые домой.