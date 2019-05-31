Порядка 500 предприятий-банкротов закрыли в Беларуси за 2018 год

Новости Беларуси. Число сотрудников, за которых не выплачивались страховые взносы, приближается к 5000, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщил председатель Федерации профсоюзов на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам. Михаил Орда отметил, что для решения проблемы в стране разрабатывается механизм компенсации невыплаты заработной платы предприятиями-банкротами.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

У нас есть определенные решения по начислению страхового стажа тем работникам, которые отработали в особых условиях труда. Имеются ввиду вредные условиях труда, тяжелые условия труда. И речь идет о тех работниках, которые отработали 20 и более лет.