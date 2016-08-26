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Первокурсники Академии МВД 26 августа примут присягу на площади Государственного флага в Минске

26 августа 2016 08:00
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Новости Беларуси. Более 500 первокурсников Академии МВД 26 августа принимают присягу. Церемония проходит на площади Государственного флага. Примечательно, что в числе новобранцев 27 девушек.

По традиции будет вынесено знамя Академии МВД. А в завершении торжественного ритуала курсанты пройдут маршем, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

До этого же новобранцы почти целый месяц на «Курсе молодого бойца» постигали азы милицейской службы, изучали воинские устав, основы огневой и строевой подготовки.

# общество # Военная академия Республики Беларусь

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