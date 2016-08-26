Минторг официально переименован в Министерством антимонопольного регулирования

Новости Беларуси. Минторг официально меняет название. С 8 сентября согласно указу Президента ведомство становится Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Документ также вносит изменения в символы органа – эмблему и флаг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в начале июня Александр Лукашенко подписал указ о создании единого антимонопольного органа. Новое ведомство создается на базе Минторга, в его состав будет включен департамент ценовой политики Минэкономики. На антимонопольный орган возлагаются функции регулятора торговли на внутреннем рынке. Он должен способствовать развитию добросовестной конкуренции, а также стимулированию предпринимательской активности для создания комфортной потребительской среды.