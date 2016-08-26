Прямой эфир

Минторг официально переименован в Министерством антимонопольного регулирования

26 августа 2016 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минторг официально меняет название. С 8 сентября согласно указу Президента ведомство становится Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Документ также вносит изменения в символы органа – эмблему и флаг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Напомним, в начале июня Александр Лукашенко подписал указ о создании единого антимонопольного органа. Новое ведомство создается на базе Минторга, в его состав будет включен департамент ценовой политики Минэкономики. На антимонопольный орган возлагаются функции регулятора торговли на внутреннем рынке. Он должен способствовать развитию добросовестной конкуренции, а также стимулированию предпринимательской активности для создания комфортной потребительской среды.   

 

# общество # Министерство торговли

Другие новости рубрики

Все новости
Учения по гражданской обороне проходят в Минске 26 августа
26 августа 2016 10:38

Учения по гражданской обороне проходят в Минске 26 августа

Первокурсники Академии МВД 26 августа примут присягу на площади Государственного флага в Минске
26 августа 2016 08:00

Первокурсники Академии МВД 26 августа примут присягу на площади Государственного флага в Минске

Как будет организовано школьное питание в новом учебном году?
26 августа 2016 07:42

Как будет организовано школьное питание в новом учебном году?