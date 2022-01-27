Проведена киберзачистка в Telegram-каналах и экстремистских чатах из семейства «97». Что грозит подписчикам?

Екатерина Забенько, СТВ: Киберзачистка в Telegram-каналах и экстремистских чатах из семейства «97» проведена успешно и теперь выглядит гораздо миролюбивее. Ведь создатели цифрового зла преследовали идеи, направленные на разжигание гражданского противостояния в Беларуси.

Установлены 34 тысячи подписчиков этих каналов. Всем предстоит ответить перед законом. Те, кто участвовал в экстремистской деятельности в фоновом режиме, отделаются штрафом. А вот активных деятелей, которые вдохновляли на преступные действия, призывали блокировать дороги, устраивать поджоги и взрывы, могут приравнять к террористам. А это уже уголовная ответственность и приличный срок.

Изучив взломанные учетные данные, установив имена, никнеймы и IP-адреса, сделаны выводы: большинство управленцев из онлайна давно живут за границей. Вот такое заочное кураторство, теми, кто по своей наивности гонял во всю мощь по дворам и проспектам своей родины.