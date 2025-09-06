Силы ПВО РФ нейтрализовали 92 украинских БПЛА

ВС Украины ночью с 5 на 6 сентября осуществили попытку атаковать российские объекты. Силами ПВО РФ нейтрализованы 92 украинских дрона, пишет РИА Новости.

В Министерстве обороны РФ информировали, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 15 дронов в районе Брянской области, 13 – над Ростовской областью, 12 – над Тульской, 11 – над Калужской, 9 – над Рязанской, 8 – над Крымским полуостровом, 7 – над Воронежской областью, по 5 – над Курской и Орловской областями, по 2 – над Липецкой и Белгородской, по 1 – над Смоленской областью, в районе акваторий Азовского и Черного морей.

Для атак украинская сторона применила беспилотные летательные аппараты самолетного типа, сообщили в ведомстве.

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