Более 50% немцев проголосовали за отправку войск ФРГ в Украину – Wahlen

В Германии провели опрос о необходимости отправки ВС страны в Украину, если Москва и Киев прекратят огонь, пишет ТАСС.

Опрос выполнила исследовательская группа Wahlen по заявке телеканала ZDF. Согласно результатам исследования, 53% из числа участников поддерживают размещение немецких военнослужащих на территории Украины, 42% – выступили против этого, в том числе большинство проживающих на восточных федеральных землях государства (54%).

Также по данным социологов, 4% немецких граждан допускают, что постоянное прекращение огня в Украине может произойти в течение ближайших недель, у 94% таких ожиданий нет.

Исследование проводилось со 2 по 4 сентября с участием 1 269 респондентов.

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