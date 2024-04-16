В Минобороны пояснили, как будут работать SMS-повестки для явки в военкомат

В Министерстве обороны пояснили изменения законодательства, касающиеся SMS-уведомления граждан для явки в военкомат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:

В настоящий момент оператором каждому военкомату присвоено так называемое альфа-имя. Оно будет значиться в графе «отправитель». Сообщение будет содержать информацию о том, по какому адресу и когда следует явиться гражданину. Также будет указан телефон для справок.

Напоминаем, что вызов в военкомат, в какой бы форме он ни пришел, может иметь различные цели: от уточнения данных воинского учета военнообязанного до мероприятий мобилизационной подготовки. В любом случае явиться следует в срок. За неявку по повестке, как и ранее, предусмотрены административная и уголовная ответственность.

SMS-сообщение от военкомата не требует ответа. Также оно не содержит никаких ссылок. Личные или паспортные данные по телефону также не запрашиваются.