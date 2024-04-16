Как оказать первую помощь ребёнку при укусе клеща?

С наступлением весны и тепла мы чаще стараемся выбираться на природу, в походы или лес. Однако стоит помнить, что такое приятное времяпрепровождение может омрачить укус клеща. К слову, в этом году первые укусы насекомых уже зафиксированы в Солигорском районе.
Наталья Орлова, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:
Компании родителей с детками отправляются на прогулку не подозревая, какой опасности они могут подвергаться. Придя домой, на теле на разных участках вы можете обнаружить наличие клеща.
Идеальные условия для жизни клеща – это температура воздуха от +16 градусов, сезон активности длится с апреля по июнь. Главная опасность укуса такого насекомого заключается в передаче различных инфекционных заболеваний.
Наталья Орлова:
Что в таких ситуациях делать? Самостоятельно извлекать данного клеща мы не будем, мы отправимся в медучреждение для его извлечения, клещ является причиной заболевания клещевого энцефалита, в том числе и болезни Лайма. Это вирусные заболевания.
Клещ присасывается к участку тела. Инфекция может передаваться напрямую, через кровь, при употреблении продуктов, которые уже заражены. Придя с прогулки, обязательно осмотрите все участки тела, особенно волосистую часть головы на наличие клещей. Особое внимание стоит уделить домашним питомцам, так как с их шерсти насекомые могут перебраться в помещение.
Наталья Орлова:
Если вы отправляетесь на отдых, старайтесь надеть светлую одежду с резиночками для предупреждения проникновения. Не забывайте обрабатывать верхнюю одежду с помощью репеллентов, которые вы покупаете в аптечной сети. Даже если вы собираете на прогулке цветы, букеты, вы должны внимательно осмотреть данные предметы, придя домой. Переодеться, не входя в помещение, стряхнуть одежду и тщательно осмотреть друг друга.
Инкубационный период может длиться до двух недель. Если в течение месяца у вас появились жалобы на резкую головную боль, судороги, боли в области сердца и потери сознания, это веский повод обратиться за медицинской помощью.
Наталья Орлова:
Наиболее часто на территории Беларуси мы можем встретиться с клещами в Гродненской, Брестской, Минской области. Данное заболевание приводит к необратимым последствиям. Специфического лечения нет, зачастую пациенты попадают в отделение реанимации. Каким образом профилактировать данное заболевание? Для детского и взрослого населения существуют вакцины для профилактики клещевого энцефалита. Детское население мы имеем право прививать в возрасте с 1 года.
*На правах рекламы.