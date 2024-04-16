Как оказать первую помощь ребёнку при укусе клеща?

С наступлением весны и тепла мы чаще стараемся выбираться на природу, в походы или лес. Однако стоит помнить, что такое приятное времяпрепровождение может омрачить укус клеща. К слову, в этом году первые укусы насекомых уже зафиксированы в Солигорском районе.

Наталья Орлова, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

Компании родителей с детками отправляются на прогулку не подозревая, какой опасности они могут подвергаться. Придя домой, на теле на разных участках вы можете обнаружить наличие клеща.

Идеальные условия для жизни клеща – это температура воздуха от +16 градусов, сезон активности длится с апреля по июнь. Главная опасность укуса такого насекомого заключается в передаче различных инфекционных заболеваний.

Наталья Орлова:

Что в таких ситуациях делать? Самостоятельно извлекать данного клеща мы не будем, мы отправимся в медучреждение для его извлечения, клещ является причиной заболевания клещевого энцефалита, в том числе и болезни Лайма. Это вирусные заболевания.

Клещ присасывается к участку тела. Инфекция может передаваться напрямую, через кровь, при употреблении продуктов, которые уже заражены. Придя с прогулки, обязательно осмотрите все участки тела, особенно волосистую часть головы на наличие клещей. Особое внимание стоит уделить домашним питомцам, так как с их шерсти насекомые могут перебраться в помещение.

Наталья Орлова:

Если вы отправляетесь на отдых, старайтесь надеть светлую одежду с резиночками для предупреждения проникновения. Не забывайте обрабатывать верхнюю одежду с помощью репеллентов, которые вы покупаете в аптечной сети. Даже если вы собираете на прогулке цветы, букеты, вы должны внимательно осмотреть данные предметы, придя домой. Переодеться, не входя в помещение, стряхнуть одежду и тщательно осмотреть друг друга.