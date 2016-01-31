Новости Беларуси. Протекшую крышу третьего детского сада в Марьиной Горке перестелили всего за несколько дней. В здании также побелили потолок и переклеили обои.

На неделе репутацию дошкольного учреждения в буквальном смысле подмочила оттепель. С потолка в одной из групп текла вода. Талую жидкость персонал собирал тазами. А гардероб и умывальная комната, именно там был потоп, были закрыты для посещения детей и родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Андреева, начальник отдела образования, спорта и туризма Пуховичского райисполкома:

Кровельные работы в полном объеме завершены над помещением раздевалки, умывальной комнатой и санитарным узлом. Была проведена очистка от снега, кровельное покрытие оклеено. Здесь, внутри помещений, проведены работы по очистке потолка от вздувшей побелки.

Елена Гринек:

У меня уже третий ребенок ходит в этот сад. Все быстренько, оперативно сделали, починили. Уладили все недостатки, которые были в садике. Сейчас все прекрасно.

Оксана Бривач:

Починили оперативно, очень быстро, поэтому работой мы остались довольны. Можно ребенка приводить в детский сад.