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Простой рецепт пряников к Новому году! Как приготовить вкусную выпечку к празднику?

23 декабря 2023 11:36
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Запах и вкус волшебства – отличное дополнение к новогоднему подарку – расписные пряники. Мы отправились в столичный детский сад № 2, чтобы узнать их старинный, но простой рецепт.

Простой рецепт пряников к Новому году! Как приготовить вкусную выпечку к празднику? -1

Нам понадобится два стакана муки, пол стакана сметаны, один стакан сахара, 100-125 граммов масла или маргарина, половина чайной ложки соды и ванилин. В муку нужно добавить все ингредиенты и замесить тесто.

Простой рецепт пряников к Новому году! Как приготовить вкусную выпечку к празднику? -4

Мария Шиндюк, заведующий ГУО «Ясли-сад № 2 г. Минска»:
Наше тесто нам нужно скатать в виде шара, накрыть салфеточкой и поставить в холодильник на полчаса. Когда наше тесто будет готово, нам нужно раскатать толщиной примерно полсантиметра и с помощью формочек сформировать разнообразные фигурки.

Простой рецепт пряников к Новому году! Как приготовить вкусную выпечку к празднику? -7

Как приготовить глазурь для пряников – смотрите в сюжете.

# Рецепты # общество

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