Простой рецепт пряников к Новому году! Как приготовить вкусную выпечку к празднику?

Запах и вкус волшебства – отличное дополнение к новогоднему подарку – расписные пряники. Мы отправились в столичный детский сад № 2, чтобы узнать их старинный, но простой рецепт.

Нам понадобится два стакана муки, пол стакана сметаны, один стакан сахара, 100-125 граммов масла или маргарина, половина чайной ложки соды и ванилин. В муку нужно добавить все ингредиенты и замесить тесто.

Мария Шиндюк, заведующий ГУО «Ясли-сад № 2 г. Минска»:

Наше тесто нам нужно скатать в виде шара, накрыть салфеточкой и поставить в холодильник на полчаса. Когда наше тесто будет готово, нам нужно раскатать толщиной примерно полсантиметра и с помощью формочек сформировать разнообразные фигурки.