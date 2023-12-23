Итоги 2023-го подвели на заседании Группы высокого уровня Совмина Союзного государства в Москве

Выстояли под прессингом Запада и добились роста экономики. Итоги уходящего года подвели на заседании Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили участники заседания, пакет из 28 союзных программ реализован на 95 %. Беларуси и России удалось достичь взаимопонимания по целому ряду вопросов. Это и доступ к госзакупкам, и взаимное признание банковских гарантий, транспортировка изделий медицинского назначения и не только. Что касается промышленного и агропромышленного сотрудничества, здесь также вышли на достойные результаты.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России: По глобальным вопросам никаких у нас споров нет. Идет рутинная хорошая чиновничья, по большому счету, бюрократическая работа. Результаты, которые выливаются в цифры товарооборота, количество совместных инвестиционных интеграционных проектов. И мы, я думаю, все это мультиплицируем и увеличим в следующем году.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Группа высокого уровня вновь подтвердила эффективность работы такого института Совета Министров Союзного государства. 15 вопросов, которые были внесены в повестку, имеют прикладную содержательную направленность по запросу министерств и ведомств, и хозяйствующих субъектов.

В ходе заседания обсудили и темы цифрового суверенитета, здравоохранения, социальной сферы, расширения прямого авиасообщения. По итогам заседания подписано несколько документов. Один из них касается поставок и транзита белорусской лесопродукции на Восток. Вопрос снятия ограничений с наших производителей также урегулирован.