Любовь к Беларуси в поэзии и иллюстрациях. О чём новая книга Наты Алейниковой?
«Ажыццяўляюся табою» – новая книга поэзий белорусского автора Наты Алейниковой. Сам сборник проиллюстрирован авторской живописью и посвящен малой Родине писательницы.
Книга написана на двух языках – белорусском и русском. В сборнике представлены более 120 стихов, в которых автор показывает красоту и богатство белорусского края.
Ната Алейникова, автор книги:
В моей книге стихотворений вы можете увидеть мою авторскую иллюстрацию. В конце в содержании вы можете найти к каждой иллюстрации название и вы поймете, что каждая живопись посвящена какому-то стихотворению. У меня все перекликается: поэзия и живопись для меня едины. Для меня это как два брата-близнеца или две сестры-близняшки, то есть для меня это единый творческий посыл во вселенную.
Очень хотела привлечь внимание людей, человечества через свое творчество, через свою книгу, чтобы они увидели, в каком прекрасном краю мы живем. Потому что я была за границей, видела другие края, они мне нравятся. Но именно невероятная, глубокая нежность к нашему родному белорусскому краю, переполняет всю мою душу.
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