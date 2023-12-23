Любовь к Беларуси в поэзии и иллюстрациях. О чём новая книга Наты Алейниковой?

«Ажыццяўляюся табою» – новая книга поэзий белорусского автора Наты Алейниковой. Сам сборник проиллюстрирован авторской живописью и посвящен малой Родине писательницы. Книга написана на двух языках – белорусском и русском. В сборнике представлены более 120 стихов, в которых автор показывает красоту и богатство белорусского края.

Ната Алейникова, автор книги:

В моей книге стихотворений вы можете увидеть мою авторскую иллюстрацию. В конце в содержании вы можете найти к каждой иллюстрации название и вы поймете, что каждая живопись посвящена какому-то стихотворению. У меня все перекликается: поэзия и живопись для меня едины. Для меня это как два брата-близнеца или две сестры-близняшки, то есть для меня это единый творческий посыл во вселенную.