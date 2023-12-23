Детская железная дорога запустила «Новогодний экспресс» в гости к Деду Морозу

Первый рейс сезона. «Новогодний экспресс» отправился в гости к Деду Морозу со станции Заслоново. Состав из шести вагонов будет совершать от двух до четырех рейсов по детской железной дороге в день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 23 декабря, он отвез в поместье более 250 маленьких пассажиров.

Все путешествие длится чуть больше часа. В каждом вагоне работает аниматор, так что скучать в пути не придется. А на лесной поляне станции Сосновый бор детей и их родителей встречают театрализованным представлением. Атмосферу праздника создают всеми любимые персонажи из сказок и мультфильмов.

– Нам очень нравится, мы не первый год уже ездим. И ребенку, и нам нравится.

– Побывать здесь – это какой-то праздник для души, особенно для детей. Интересно. Вот молодцы организаторы!

Максим Марков, начальник Детской железной дороги имени К.С. Заслонова:

Мы будем ехать на нашу праздничную лесную поляну, будут встречать такие главные герои, как Чебурашка, Крокодил Гена, Кощей Бессмертный. Театрализованное представление будет длиться 50 минут. И не заставит грустить не только детей, но и взрослых. И оставит много незабываемых впечатлений.