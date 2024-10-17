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Акция «За безопасность вместе» стартовала в Беларуси

17 октября 2024 07:05
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Время проверить готовность к зиме. В Беларуси стартовала акция «За безопасность вместе», направленная на профилактику пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция «За безопасность вместе» стартовала в Беларуси-2

Каждый может обратиться в районный отдел по чрезвычайным ситуациям с просьбой о консультации на предмет состояния пожарной безопасности дома. Представители подразделений МЧС проведут обследование жилья и дадут рекомендации. Во время акции обязательно посетят дома одиноких пожилых граждан и инвалидов. 

Сотрудники МЧС также напоминают о необходимости оказать помощь престарелым родственникам и знакомым в приведении жилищ в пожаробезопасное состояние.

Акция «За безопасность вместе» стартовала в Беларуси-4

Дмитрий Турчин, начальник главного управления надзора и профилактики МЧС:
Также мы будем проводить работу с соседями, рядом с которыми проживают лица, ведущие асоциальный образ жизни, разъясняя необходимость установки автономного пожарного извещателя, дабы обезопасить себя и семью. Благодаря пожарным извещателям спасено порядка 2 700 человек. В этой связи рекомендую каждому установить это простейшее устройство, дабы обезопасить себя, своих родных и близких.

Продлится акция до конца месяца. Один из важных ее этапов – инструктивно-разъяснительная работа. Согласно статистике, одной из основных причин гибели людей от пожаров становится незнание либо осознанное пренебрежение мерами безопасности. 

# МЧС Беларуси

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