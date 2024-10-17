Акция «За безопасность вместе» стартовала в Беларуси

Время проверить готовность к зиме. В Беларуси стартовала акция «За безопасность вместе», направленная на профилактику пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый может обратиться в районный отдел по чрезвычайным ситуациям с просьбой о консультации на предмет состояния пожарной безопасности дома. Представители подразделений МЧС проведут обследование жилья и дадут рекомендации. Во время акции обязательно посетят дома одиноких пожилых граждан и инвалидов.

Сотрудники МЧС также напоминают о необходимости оказать помощь престарелым родственникам и знакомым в приведении жилищ в пожаробезопасное состояние.