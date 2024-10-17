Акция «За безопасность вместе» стартовала в Беларуси

Время проверить готовность к зиме. В Беларуси стартовала акция «За безопасность вместе», направленная на профилактику пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время проверить готовность к зиме. В Беларуси стартовала акция «За безопасность вместе», направленная на профилактику пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый может обратиться в районный отдел по чрезвычайным ситуациям с просьбой о консультации на предмет состояния пожарной безопасности дома. Представители подразделений МЧС проведут обследование жилья и дадут рекомендации. Во время акции обязательно посетят дома одиноких пожилых граждан и инвалидов.
Сотрудники МЧС также напоминают о необходимости оказать помощь престарелым родственникам и знакомым в приведении жилищ в пожаробезопасное состояние.
Дмитрий Турчин, начальник главного управления надзора и профилактики МЧС:
Также мы будем проводить работу с соседями, рядом с которыми проживают лица, ведущие асоциальный образ жизни, разъясняя необходимость установки автономного пожарного извещателя, дабы обезопасить себя и семью. Благодаря пожарным извещателям спасено порядка 2 700 человек. В этой связи рекомендую каждому установить это простейшее устройство, дабы обезопасить себя, своих родных и близких.
Продлится акция до конца месяца. Один из важных ее этапов – инструктивно-разъяснительная работа. Согласно статистике, одной из основных причин гибели людей от пожаров становится незнание либо осознанное пренебрежение мерами безопасности.