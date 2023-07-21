На «Линии Сталина» покажут реконструкцию оборонительных боёв минских милиционеров в 1941-м

Новости Беларуси. Ожившая история. Праздничные мероприятия, посвященные подвигу минских милиционеров в 1941 году, пройдут 22 июля на «Линии Сталина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гостей ждет реконструкция событий, произошедших в годы войны под Борисовом, а также масштабная развлекательная программа.

Организаторы подготовили множество активностей. Попробовать свои силы в стрельбе, метании гранат, сборке-разборке оружия можно будет на интерактивных площадках. А любители истории смогут блеснуть знаниями на викторине. Праздничная программа стартует в 11:00 и продлится до вечера. Для удобства гостей между Минском и историко-культурным комплексом запустят специальный маршрут. Пригородный экспресс будет курсировать каждые полчаса с 9:00 до 19:00.