Прямой эфир

На «Линии Сталина» покажут реконструкцию оборонительных боёв минских милиционеров в 1941-м

21 июля 2023 10:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ожившая история. Праздничные мероприятия, посвященные подвигу минских милиционеров в 1941 году, пройдут 22 июля на «Линии Сталина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гостей ждет реконструкция событий, произошедших в годы войны под Борисовом, а также масштабная развлекательная программа.

На «Линии Сталина» покажут реконструкцию оборонительных боёв минских милиционеров в 1941-м-1

Организаторы подготовили множество активностей. Попробовать свои силы в стрельбе, метании гранат, сборке-разборке оружия можно будет на интерактивных площадках. А любители истории смогут блеснуть знаниями на викторине. Праздничная программа стартует в 11:00 и продлится до вечера. Для удобства гостей между Минском и историко-культурным комплексом запустят специальный маршрут. Пригородный экспресс будет курсировать каждые полчаса с 9:00 до 19:00.

# Великая Отечественная война # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ММЗ развивает производство малолитражных дизельных двигателей, аналогов которым в России нет
21 июля 2023 10:44

ММЗ развивает производство малолитражных дизельных двигателей, аналогов которым в России нет

Бойцы белорусской радиотехнической бригады передислоцировались в новый район для учений
21 июля 2023 10:40

Бойцы белорусской радиотехнической бригады передислоцировались в новый район для учений

Лукашенко: «Пора уже переходить от болтовни и заклинаний к конкретным мерам»
21 июля 2023 10:37

Лукашенко: «Пора уже переходить от болтовни и заклинаний к конкретным мерам»