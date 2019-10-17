В Лошице строят дороги в новые микрорайоны

Сразу несколько новых дорог прокладывают в Лошице, сообщили в программе «Большой город» . В границах Игуменского тракта и улицы Чижевских скоро появятся новые микрорайоны.

Как и полагается, строители начали с прокладки городских артерий. Пока что улицы не получили названий, но известно, что они свяжут существующие проезды. Одни участки станут продолжением третьего Минского кольца, другие примкнут к дворовым территориям. Две улицы уже готовы – с тротуарами и светофорами.