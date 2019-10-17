Почему «Девочка с зонтиком» на сутки покидала Михайловский сквер?

«Девочка с зонтиком» на сутки покидала Михайловский сквер. Скульптура настолько полюбилась минчанам, что её пропажа сразу вызвала много вопросов, сообщили в программе «Большой город».

Оказалось, что архитектурная композиция, созданная знаменитым Владимиром Жбановым, находилась на реставрации.

Появилась она здесь еще в 2000 году, и за почти 20 лет утратила былой лоск.