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Почему «Девочка с зонтиком» на сутки покидала Михайловский сквер?

17 октября 2019 08:34
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«Девочка с зонтиком» на сутки покидала Михайловский сквер. Скульптура настолько полюбилась минчанам, что её пропажа сразу вызвала много вопросов, сообщили в программе «Большой город».

Почему «Девочка с зонтиком» на сутки покидала Михайловский сквер?-1

Оказалось, что архитектурная композиция, созданная знаменитым Владимиром Жбановым, находилась на реставрации.

Почему «Девочка с зонтиком» на сутки покидала Михайловский сквер?-4

Появилась она здесь еще в 2000 году, и за почти 20 лет утратила былой лоск.

Почему «Девочка с зонтиком» на сутки покидала Михайловский сквер?-7

Почему «Девочка с зонтиком» на сутки покидала Михайловский сквер?-9

Обновлённая девочка с зонтиком будет стоять на постаменте.

Почему «Девочка с зонтиком» на сутки покидала Михайловский сквер?-12

Почему «Девочка с зонтиком» на сутки покидала Михайловский сквер?-14

# Скульптура в Минске # общество

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