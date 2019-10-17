Двигатель от «Жигулей» и труба от мотоцикла. Как армянский кузнец смастерил необычный тракторомобиль

Анастасия Макеева, корреспондент:

Тюнинг по-армянски. История о том, как Армен Васильян смастерил свой тракторомобиль.

В деревне Старовщина Армен Владимирович свой уже 30 лет! Вырос в горах и привык к труду. Отец – знатный тракторист, плотник и пчеловод. Одним словом, было с кого брать пример.

Армен Васильян, кузнец:

Мангал-рояль, сильно мне нравится эта работа.

Это многофункциональный станок для колки, я сам делал.

Олег Антонович, местный житель:

Золотые руки! Если бы я вам показал стол, который он мне сделал. Такой стол у меня стоит в баньке. Это эксклюзив, его нигде нет!

На щучинской земле удалось воплотить мечту и стать кузнецом. Сегодня к местному Кулибину за калитками выстраивается очередь, а все потому, что вдохновение живет рядом. Ирина Васильян, жена:

Я работаю в библиотеке, познакомились и все. Блюда готовлю по-армянски: и голубцы из виноградных листов, и шашлыки. И хоть машины из проволоки Армен Васильян мастерил с самого детства, к тракторомобилю шел долго. Под его капотом двигатель от «Жигулей», коробка передач и руль от фирменных авто, труба от мотоцикла. На чудо-гибрид ушло 2 года!

Армен Васильян:

На тракторе кабина полностью переделанная. Бампер – тоже переделанный, от «Волги» и «Москвича».

Рассекать на стильном тракторомобиле одно удовольствие, несмотря на лимит в 40 км/ч. Причем экономно! За сотню километров выходит всего 6 литров бензина. В зеркале Армен Владимирович постоянно ловит улыбки. А значит, рассветы в мастерской встречал не зря. Армен Васильян:

Мне тоже интересно, когда люди со стороны фотографируются.

Леокадия Толочко, местный житель:

Трактор у него – от души. Счастливый паспорт и символичная подкова приносят мастеру удачу. Тракторомобиль стал находкой не только на дороге, но и в огороде! Армен Васильян:

Все агрегаты делал, чтобы под мой трактор подходили. Это сажалка, это картошку посадить. Есть такие заводские, я посмотрел, купить дороговато, взял и сделал сам.

А это бочка с насосом – в 7 мин. 1000 л

В планах прокачать «Волгу», сделать еще один тракторомобиль и спецтехнику для дров. Но на себя времени у Армена Васильяна почти не остается. Люди и колхоз на первом месте. Олег Антонович:

Въездной знак – гордость нашего колхоза. Логотип уже есть на колхозных документах.