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Двигатель от «Жигулей» и труба от мотоцикла. Как армянский кузнец смастерил необычный тракторомобиль

17 октября 2019 07:58
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Тюнинг по-армянски. История о том, как Армен Васильян смастерил свой тракторомобиль.

Двигатель от «Жигулей» и труба от мотоцикла. Как армянский кузнец смастерил необычный тракторомобиль-1

В деревне Старовщина Армен Владимирович свой уже 30 лет! Вырос в горах и привык к труду. Отец знатный тракторист, плотник и пчеловод. Одним словом, было с кого брать пример.

Двигатель от «Жигулей» и труба от мотоцикла. Как армянский кузнец смастерил необычный тракторомобиль-4

Армен Васильян, кузнец:
Мангал-рояль, сильно мне нравится эта работа.

Двигатель от «Жигулей» и труба от мотоцикла. Как армянский кузнец смастерил необычный тракторомобиль-7

Это многофункциональный станок для колки, я сам делал.

Двигатель от «Жигулей» и труба от мотоцикла. Как армянский кузнец смастерил необычный тракторомобиль-10

Олег Антонович, местный житель:
Золотые руки! Если бы я вам показал стол, который он мне сделал. Такой стол у меня стоит в баньке. Это эксклюзив, его нигде нет!

Двигатель от «Жигулей» и труба от мотоцикла. Как армянский кузнец смастерил необычный тракторомобиль-13

На щучинской земле удалось воплотить мечту и стать кузнецом. Сегодня к местному Кулибину за калитками выстраивается очередь, а все потому, что вдохновение живет рядом.

Ирина Васильян, жена:
Я работаю в библиотеке, познакомились и все. Блюда готовлю по-армянски: и голубцы из виноградных листов, и шашлыки.

И хоть машины из проволоки Армен Васильян мастерил с самого детства, к тракторомобилю шел долго. Под его капотом двигатель от «Жигулей», коробка передач и руль от фирменных авто, труба от мотоцикла. На чудо-гибрид ушло 2 года!

Двигатель от «Жигулей» и труба от мотоцикла. Как армянский кузнец смастерил необычный тракторомобиль-16

Армен Васильян:
На тракторе кабина полностью переделанная. Бампер – тоже переделанный, от «Волги» и «Москвича».

Двигатель от «Жигулей» и труба от мотоцикла. Как армянский кузнец смастерил необычный тракторомобиль-19

Рассекать на стильном тракторомобиле одно удовольствие, несмотря на лимит в 40 км/ч. Причем экономно! За сотню километров выходит всего 6 литров бензина. В зеркале Армен Владимирович постоянно ловит улыбки. А значит, рассветы в мастерской встречал не зря.

Армен Васильян:
Мне тоже интересно, когда люди со стороны фотографируются.

Двигатель от «Жигулей» и труба от мотоцикла. Как армянский кузнец смастерил необычный тракторомобиль-22

Леокадия Толочко, местный житель:
Трактор у него от души.

Счастливый паспорт и символичная подкова приносят мастеру удачу. Тракторомобиль стал находкой не только на дороге, но и в огороде!

Армен Васильян:
Все агрегаты делал, чтобы под мой трактор подходили. Это сажалка, это картошку посадить. Есть такие заводские, я посмотрел, купить дороговато, взял и сделал сам.

Двигатель от «Жигулей» и труба от мотоцикла. Как армянский кузнец смастерил необычный тракторомобиль-25

А это бочка с насосом – в 7 мин. 1000 л

Двигатель от «Жигулей» и труба от мотоцикла. Как армянский кузнец смастерил необычный тракторомобиль-28

В планах прокачать «Волгу», сделать еще один тракторомобиль и спецтехнику для дров. Но на себя времени у Армена Васильяна почти не остается. Люди и колхоз на первом месте.

Олег Антонович:
Въездной знак гордость нашего колхоза. Логотип уже есть на колхозных документах.

Двигатель от «Жигулей» и труба от мотоцикла. Как армянский кузнец смастерил необычный тракторомобиль-31

Чувствуете себя счастливым человеком?

Армен Васильян:
Конечно, 100%! Мне даже порой кажется, что я тут родился.

Двигатель от «Жигулей» и труба от мотоцикла. Как армянский кузнец смастерил необычный тракторомобиль-34

# Год малой родины # общество # Армен Васильян # Ирина Васильян # Олег Антонович # Леокадия Толочко # Фотофакт # Автомобили

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