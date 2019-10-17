Двигатель от «Жигулей» и труба от мотоцикла. Как армянский кузнец смастерил необычный тракторомобиль

Анастасия Макеева, корреспондент:
Тюнинг по-армянски. История о том, как Армен Васильян смастерил свой тракторомобиль.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Тюнинг по-армянски. История о том, как Армен Васильян смастерил свой тракторомобиль.
В деревне Старовщина Армен Владимирович свой уже 30 лет! Вырос в горах и привык к труду. Отец – знатный тракторист, плотник и пчеловод. Одним словом, было с кого брать пример.
Армен Васильян, кузнец:
Мангал-рояль, сильно мне нравится эта работа.
Это многофункциональный станок для колки, я сам делал.
Олег Антонович, местный житель:
Золотые руки! Если бы я вам показал стол, который он мне сделал. Такой стол у меня стоит в баньке. Это эксклюзив, его нигде нет!
На щучинской земле удалось воплотить мечту и стать кузнецом. Сегодня к местному Кулибину за калитками выстраивается очередь, а все потому, что вдохновение живет рядом.
Ирина Васильян, жена:
Я работаю в библиотеке, познакомились и все. Блюда готовлю по-армянски: и голубцы из виноградных листов, и шашлыки.
И хоть машины из проволоки Армен Васильян мастерил с самого детства, к тракторомобилю шел долго. Под его капотом двигатель от «Жигулей», коробка передач и руль от фирменных авто, труба от мотоцикла. На чудо-гибрид ушло 2 года!
Армен Васильян:
На тракторе кабина полностью переделанная. Бампер – тоже переделанный, от «Волги» и «Москвича».
Рассекать на стильном тракторомобиле одно удовольствие, несмотря на лимит в 40 км/ч. Причем экономно! За сотню километров выходит всего 6 литров бензина. В зеркале Армен Владимирович постоянно ловит улыбки. А значит, рассветы в мастерской встречал не зря.
Армен Васильян:
Мне тоже интересно, когда люди со стороны фотографируются.
Леокадия Толочко, местный житель:
Трактор у него – от души.
Счастливый паспорт и символичная подкова приносят мастеру удачу. Тракторомобиль стал находкой не только на дороге, но и в огороде!
Армен Васильян:
Все агрегаты делал, чтобы под мой трактор подходили. Это сажалка, это картошку посадить. Есть такие заводские, я посмотрел, купить дороговато, взял и сделал сам.
А это бочка с насосом – в 7 мин. 1000 л
В планах прокачать «Волгу», сделать еще один тракторомобиль и спецтехнику для дров. Но на себя времени у Армена Васильяна почти не остается. Люди и колхоз на первом месте.
Олег Антонович:
Въездной знак – гордость нашего колхоза. Логотип уже есть на колхозных документах.
Чувствуете себя счастливым человеком?
Армен Васильян:
Конечно, 100%! Мне даже порой кажется, что я тут родился.