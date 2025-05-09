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Шествие поколений, военный парад и эксклюзив от железнодорожников – как в Бресте отпразднуют 9 Мая?

09 мая 2025 08:29
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Но прямо сейчас вспомним самые первые и самые страшные минуты и часы вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз. «Брестская крепость-герой» – единственная в мире цитадель с таким уникальным званием, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году она отметила 60-летие в высоком звании «Герой», присужденном за исключительное мужество и стойкость ее защитников. 9 мая здесь пройдут памятные мероприятия. Но прежде для горожан и гостей Бреста подготовили большой парад.

Наш корреспондент Кристина Протосовицкая готова поделиться подробностями.

Шествие поколений, военный парад и эксклюзив от железнодорожников – как в Бресте отпразднуют 9 Мая?-2

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Доброе победное утро из солнечного Бреста! Мы уже находимся у техники, такие же ранние пташки, как и мы.

Шествие поколений, военный парад и эксклюзив от железнодорожников – как в Бресте отпразднуют 9 Мая?-4

Это те, кто составляют основу этого парада. Техника уже на низком старте, чтобы проследовать торжественным маршем по главной улице города Бреста (ул. Ленина). Мы знаем, что часть военнослужащих примерят на себя раритетную форму красноармейцев, так называемая преемственность поколений.

Шествие поколений, военный парад и эксклюзив от железнодорожников – как в Бресте отпразднуют 9 Мая?-6

Кристина Протосовицкая:
На одной из платформ и вовсе эксклюзив от железнодорожников. Вагон-теплушка – именно на таких солдаты возвращались с фронта домой к своим родным в 1945-м. В одном строю будут и современные военнослужащие Брестского гарнизона, и ветераны, которые проследуют в открытых автомобилях, и реконструкторы-любители, чтобы передать дух эпохи.

Подробности в видео.

# мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» # Брестская крепость # День Победы

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