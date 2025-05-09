Шествие поколений, военный парад и эксклюзив от железнодорожников – как в Бресте отпразднуют 9 Мая?

Но прямо сейчас вспомним самые первые и самые страшные минуты и часы вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз. «Брестская крепость-герой» – единственная в мире цитадель с таким уникальным званием, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году она отметила 60-летие в высоком звании «Герой», присужденном за исключительное мужество и стойкость ее защитников. 9 мая здесь пройдут памятные мероприятия. Но прежде для горожан и гостей Бреста подготовили большой парад.