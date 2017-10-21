«Прошёл год, где деньги, неизвестно, спорткомплекс закрыт»: в Минске продавали абонементы в так и не достроенный ФОК

Хорошее здоровье – это, когда в аптеку ходишь только за презервативами. Герои сюжета программы «Добро пожаловаться» на здоровье не жалуются, а в аптеку ходят разве что за успокоительными. Увы, не помогает.



На велосипедах – семьями, молодежь на турниках — компаниями, не отстают от них и люди почтенного возраста – фанаты спортивной ходьбы.

В стране культ здорового образа жизни.

Стать культуристом решил и минчанин Михаил, и купил годовой абонемент в фитнесс-клуб. Но он не предполагал, что мышцы мечты и спортивную форму обретёт не в зале, а бегая за директором фитнесс-клуба, в попытках вернуть свои деньги.



Михаил Раймон:

В ноябре прошлого года в торговом центре «Магнит» я увидел точку продаж, заинтересовало, пошёл к менеджеру, мне предложили купить годовой абонемент. Купился на то, что бассейн, групповые тренировки, тренажёрный зал – всё включено, как бы, «безлимит» был.

Я приобрёл абонемент, когда он стоил 850 рублей.

В итоге прошёл практически год, где мои деньги, неизвестно, спорткомплекс закрыт, на связь никто не выходит. Я пытался звонить по их номерам, никто не отвечает.



Комплексные абонементы в данный зал ещё год назад стали распространяться говорливыми барышнями в торговых центрах. Их стоимость доходила до тысячи рублей, но зал так и не открыли.

На связь представители фирмы перестали выходить три месяца назад.

Сегодня в беге за своими деньгами участвуют более 30 человек. К борцам за кровные недавно присоединилась и девушка Тамара.



Тамара Буча:

Меня заинтересовала информация, что это был «безлимит». Я решила приобрести, потому что там были разные направленности: фитнесс, и занятия, и бассейн. Я заплатила 990 рублей.

Сейчас я хочу, чтобы мне вернули деньги.



Внешняя красота, оптимальный вес, позитивное настроение, неиссякаемые силы для свершений, и самый сильный аргумент – здоровье. Сегодня занятия спортом и спортивный образ жизни – настоящий мейнстрим. Да и медики приветствуют тех, кто заражается здоровыми привычками, заряжая себя и других. Как известно, в здоровом теле – здоровый дух. Но что делать тем, кто хотел попасть в горнило тренажёрного зала, но оказался лишь звеном в цепочке, спонсором недобросовестного бизнеса?

Ирина Жеглова, юрист:

Если потребители купили абонемент на занятия в зал, который в указанные сроки не открылся, потребители имеют полное право обратиться к продавцу и требовать расторжения договора, а также выплаты ему полной суммы денег, уплаченной за данный абонемент, а также требовать возмещения неустойки за нарушение требований потребителя и компенсации морального вреда.

Если сотрудники компании не выходит на связь, потребителям необходимо отправить заказное письмо с требованием о возврате денег по юридическому адресу, который указан в договоре. Благо и документы, и чеки у минчан на руках. Но что же обещанные услуги? И какова дальнейшая судьба фитнесс-клуба?

Минчане:

Мы проживаем в этом районе, и года полтора наблюдаем то, что идёт стройка.

Изначально жители микрорайона рассчитывали, что здесь будет бассейн. Все очень на это рассчитывали, а как оказалось, здесь будут теннисные корты, которых у нас и так достаточно.

В составе строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса на столичной улице Рафиева, российский фитнесс-клуб должен был открыться ещё в феврале. В октябре 2016 года застройщик заявлял о готовности комплекса на 95%. Прошёл год – центр закрыт.

