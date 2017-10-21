Непотушенные сигареты, пластиковые ведра и печные заслонки: из-за чего начинаются пожары?
Новости Беларуси. Во всех смыслах горячий период начался у наших спасателей. Ведь именно осенью и зимой увеличивается число пожаров, в которых гибнут десятки людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только в Витебской области за неделю спасатели посетили несколько тысяч домов.
Особое внимание – одиноким старикам и семьям с маленькими детьми.
Местный житель:
Чего вы к нам привязались? У вас что, плана нету?
План, которым так живо интересуется этот мужчина, действительно есть. Называется он в среде специалистов профилактикой. И цель нежданных визитеров в форме – не наказать, а не допустить увеличения пожаров в частном секторе с приходом холодов.
Анна Ракита, жительница Витебска:
В основном печку топим днем, не ложимся спать, пока не закрываем поддувало. И закрываем поддувало, когда нет углей практически.
С наступлением холодов количество пожаров, к сожалению, увеличивается в разы. Только в Витебской области в 2017 году нарушение правил эксплуатации и монтажа печного отопления привело почти к 100 возгораний.
Четверо погибших, 8 доставлены в больницы.
Рейтинг причин в холодное время года возглавляет даже не печь, а непотушенная сигарета.
Вероятно, она стала привела к трагедмм в Орше, где на днях погибла молодая женщина (ее двухлетняя дочь сейчас в больнице).
Александр Сычев, начальник отдела надзора и профилактики Витебского областного управления МЧС:
В Витебске у нас две женщины погибли в прошлом году. В пластиковое ведро насыпали угли и поставили на крыльцо. Лень было одеться и унести их в яму на участке.
В центре внимания одинокие старики, инвалиды, семьи, где есть дети. Помимо бесед с населением, специалисты проверят чердаки, подвалы и подъезды.
Дмитрий Пантюхов, исполняющий обязанности начальника Витебского областного управления МЧС:
Вместе с органами местной власти, работниками ЖКХ, соцзащиты, здравоохранения, органов внутренних дел мы уделим внимание безопасности жилищного фонда. Что касается частных жилых домов, определенная работа уже проведена. Более 200 тысяч домов посещены в составе смотровых комиссий. И эта работа будет продолжена.
Уменьшение светлого времени суток, работа электрических обогревателей, неготовность печного отопления. Причины разные, последствия всегда похожие. В лучшем случае можно остаться без крыши над головой. В худшем – стать героем печальной сводки МЧС «погиб на пожаре».