Непотушенные сигареты, пластиковые ведра и печные заслонки: из-за чего начинаются пожары?

Новости Беларуси. Во всех смыслах горячий период начался у наших спасателей. Ведь именно осенью и зимой увеличивается число пожаров, в которых гибнут десятки людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Витебской области за неделю спасатели посетили несколько тысяч домов. Особое внимание – одиноким старикам и семьям с маленькими детьми.

Местный житель:

Чего вы к нам привязались? У вас что, плана нету? План, которым так живо интересуется этот мужчина, действительно есть. Называется он в среде специалистов профилактикой. И цель нежданных визитеров в форме – не наказать, а не допустить увеличения пожаров в частном секторе с приходом холодов.

Анна Ракита, жительница Витебска:

В основном печку топим днем, не ложимся спать, пока не закрываем поддувало. И закрываем поддувало, когда нет углей практически. С наступлением холодов количество пожаров, к сожалению, увеличивается в разы. Только в Витебской области в 2017 году нарушение правил эксплуатации и монтажа печного отопления привело почти к 100 возгораний. Четверо погибших, 8 доставлены в больницы. Рейтинг причин в холодное время года возглавляет даже не печь, а непотушенная сигарета.

Вероятно, она стала привела к трагедмм в Орше, где на днях погибла молодая женщина (ее двухлетняя дочь сейчас в больнице).

Александр Сычев, начальник отдела надзора и профилактики Витебского областного управления МЧС:

В Витебске у нас две женщины погибли в прошлом году. В пластиковое ведро насыпали угли и поставили на крыльцо. Лень было одеться и унести их в яму на участке. В центре внимания одинокие старики, инвалиды, семьи, где есть дети. Помимо бесед с населением, специалисты проверят чердаки, подвалы и подъезды.

Дмитрий Пантюхов, исполняющий обязанности начальника Витебского областного управления МЧС:

Вместе с органами местной власти, работниками ЖКХ, соцзащиты, здравоохранения, органов внутренних дел мы уделим внимание безопасности жилищного фонда. Что касается частных жилых домов, определенная работа уже проведена. Более 200 тысяч домов посещены в составе смотровых комиссий. И эта работа будет продолжена.